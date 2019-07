La mostra itinerante dedicata al tema del “tradimento”

Prende il via il 18 luglio una mostra itinerante dedicata al tema del “tradimento”, passando dalla tradizione pittorica all’arte contemporanea. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj e tocca nove borghi: Stellanello, Camporosso, Isolabona, Dolceacqua, Finale Ligure, Montebruno, San Sebastiano Curone, Garbagna e Ottone.

“Traditur”

L’artista Flavia Bigi sceglie di indagare il tema del tradimento con una mostra dal titolo eloquente, “Traditur”, dove il gioco dei dadi incarna l’incertezza del destino umano in un universo esatto e matematico. Come la storia di una casata è legata a una serie di alleanze e tradimenti imprevedibili, così i dadi in bianco e nero dell’artista si accostano nei modi più diversi, suggerendo un sistema intricato di rimandi e collegamenti. L’opera “Traditur” ha vinto la seconda edizione del premio “Memorie#” per l’arte contemporanea, indetto dal Trust Floridi Doria Pamphilj.

Dal 21 luglio al 15 agosto sarà esposta al Castello Doria di Dolceacqua. Dal 20 al 28 agosto approderà poi ai Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo (Finale Ligure), dove verrà confrontata con la tradizione pittorica antica della mostra “Memorie#Tradimenti”. Ultima tappa di Traditur sarà l’Archivio Pittor Giani di San Sebastiano Curone, dove resterà dal 30 agosto al 26 settembre.

Memorie#Tradimenti

Ideata e curata da Don Massimiliano Floridi, la mostra Memorie#Tradimenti ruota attorno alla vita di Francesco Maria Della Rovere coinvolto in tre episodi di “tradimento” assieme alle famiglie Doria, Pamphilj e Floridi. Attraverso la serie gioviana dei ritratti degli illustri, realizzati con la tecnica della pictografia dalla Bottega Tifernate, vengono messi in risalto traditi e traditori eccellenti, protagonisti del Rinascimento. Della vicenda non esiste una lettura univoca: ogni personaggio può essere visto come il tradito o il traditore, la vittima o il carnefice. La prima tappa di “Memorie#Tradimenti” inaugurerà sabato 20 luglio il restauro del Castello dei Doria di Isolabona.

Programma degli eventi

Giovedì 18 luglio , ore 21 – Stellanello (SV)

Exeter School Orchestra and Choir

Inaugurazione mostra “Genius Doria” (19 luglio – 15 agosto)

Inaugurazione mostra “Memorie#Tradimenti” (20 luglio – 15 agosto)

Inaugurazione mostra “Traditur” (21 luglio – 15 agosto)

Inaugurazione mostra “Memorie#Tradimenti” (20-28 agosto)

Quartetto Perosi (violini: Simone Schermi, Yesenia Vicentini; viola: Ruben Franceschi; violoncello: Carola Puppo)

Inaugurazione mostra “Memorie#Tradimenti” (30 agosto – 26 settembre)

Inaugurazione mostra “Genius Doria” (31 agosto – 26 settembre)

Inaugurazione mostra “Dipinti Fiamminghi Pamphilj” (1–26 settembre)

L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Per maggiori informazioni – www.trustfdp.it