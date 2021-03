La pericolosità vulcanica e i beni culturali a rischio

L’Italia è tra i paesi europei con il più alto numero di beni culturali, ma molti di questi si trovano in zone minacciate dalla pericolosità vulcanica, in particolare in Sicilia e Campania. Diversi territori in Italia sono considerati a rischio a causa della loro esposizione ad attività vulcaniche considerate pericolose dalla classificazione Ispra. Un pericolo che non minaccia solo la vita dell’uomo, ma anche le infrastrutture, gli edifici e i beni culturali, che possono essere gravemente danneggiati o distrutti dalle eruzioni e dagli altri fenomeni correlati all’attività vulcanica (nella foto di apertura la cupola del duomo di Catania e, sullo sfondo, l’Etna).

