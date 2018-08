La porta del Trentino

La Valle del Chiese – porta del Trentino, incastonata fra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta – punta alla riscoperta delle proprie tradizioni per prospettare nuovi scenari di sviluppo turistico ma anche economico e sociale e lo fa attraverso la valorizzazione dello straordinario patrimonio legato al mondo dell’alpeggio e delle malghe. Per questo il latte di qualità, il burro, i formaggi di montagna ma anche la gestualità, la competenze, i saperi tradizionali e nuove forme di accoglienza sono i protagonisti dell’estate della Valle del Chiese per la gioia di bimbi, amanti del cibo genuino e buongustai. Il tutto sotto un’unica, nuova, denominazione – #Milklife – voluta dal Consorzio Turistico Valle del Chiese per sottolineare il filo conduttore di tutti questi eventi: il buon cibo, la genuinità del territorio, la qualità dell’offerta.

Il ricco calendario di eventi si è animato con Malghe Aperte, un’occasione per partecipare alla vita in malga seguendo le fasi della lavorazione del latte e seguire attività e laboratori dedicati ai bambini. Albe e Tramonti in Malga per vivere la magia del calar o dello spuntare del sole in un luogo suggestivo, rigenerati da ottimi prodotti. E con escursioni guidate verso alcune malghe accompagnati da operatori dedicati. Un’interessante offerta che si è andata ad affiancare alla proposta culturale della Valle del Chiese, che ha fatto dei suoi poli culturali – castelli, forti, musei della civiltà contadina, una miniera e un’antica pieve cristiana – piccoli gioielli dove incontrare la storia, l’arte, le tradizioni del territorio.

I grandi eventi di #Milklife tornano anche in autunno con La Desmalgada di Boniprati (domenica 9 settembre), Mondo Contadino al Lago di Roncone (Sella Giudicarie, 22 e 23 settembre) che sarà l’ultimo appuntamento della rassegna Latte in Festa voluto dall’assessorato provinciale al Turismo e Agricoltura della Provincia di Trento e da Trentino Marketing e il Festival della Polenta a Storo (29-30 settembre). A completare il quadro delle azioni legate al mondo dell’alpeggio anche un corso dedicato agli operatori delle malghe, promosso dalla Rete di Riserve del Chiese e dal Consorzio Turistico e patrocinato dal Consorzio dei Comuni del BIM del Chiese, da sempre attento alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità che lo vivono.

Per maggiori informazioni: Consorzio Turistico Valle del Chiese, frazione Cologna 99 – 38085, Pieve di Bono-Prezzo (TN), info@visitchiese.it www.visitchiese.it