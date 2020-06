Alla scoperta di sette Meraviglie e quattro Paradisi nell’abbraccio delle Dolomiti UNESCO

Quest’anno guarderemo i boschi, i prati e le cime dolomitiche con occhi diversi.

Sarà un’estate di distanze sociali, dove gli operatori turistici metteranno in campo misure e servizi capaci di mantenere i giusti spazi fra un essere umano e l’altro.

Sarà l’occasione di avvicinarsi agli alberi, ai fiori e ai panorami sconfinati d’alta quota con un nuovo spirito.

La Val di Fiemme è perfetta per riscoprire le meraviglie della natura.

Qui rimetteremo il nostro corpo in movimento con passeggiate in dolce pendenza, tra foreste di abeti, pascoli e ruscelli.

Potremo goderci la pista ciclabile delle Dolomiti, dopo tanto allenamento sulla cyclette.

Attraverseremo spazi immensi, liberi di respirare la vita.

Passo dopo passo, in Val di Fiemme scopriremo sette Meraviglie, quattro Paradisi e infiniti scorci di bellezza.

Se “tutto andrà bene”, prenderemo per mano la natura per non dimenticarla mai più.

Le 7 Meraviglie di Fiemme

In Val di Fiemme incontreremo spettacoli cromatici che ci riempiranno gli occhi e il cuore, fra monumenti naturali e monumenti del passato: il tramonto dolomitico, l’Oasi dei cervi nelle Foreste dei Violini, la guglia Torre di Pisa, la Catena del Lagorai con i suoi laghi cristallini, l’Altopiano di Lavazè, la Cascata di Cavalese, il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese.

I quattro Paradisi di Fiemme

Lontani dal traffico, nei piani alti della Val di Fiemme, intorno ai 1.200 m. e 2.200 m., passeggeremo nel parco d’arte più alto del mondo e fra tre parchi della fantasia che raccontano la natura attraverso il gioco: il parco d’arte RespirArt di Pampeago, la MontagnAnimata di Predazzo, il Giro d’Ali di Bellamonte e Cermislandia dell’Alpe Cermis.

Fiemme Guest Card, esperienza 100% Natura

La Fiemme Guest Card (a partire da due notti negli hotel convenzionati) consente l’accesso a servizi dedicati: utilizzo degli impianti di risalita per tutta la durata della Card a soli 7 €; un programma settimanale con una vasta scelta di escursioni e attività nella natura; mobilità gratuita su bus e navette; accesso ai musei della Val di Fiemme e ai parchi naturali; e molte altre esperienze con sconti e agevolazioni.

Offerta tradizione e gusto in Val di Fiemme, fino al 31 ottobre 2020

Tre notti in Agritur della Val di Fiemme, a partire da 190 € a persona con trattamento B&B, la Mappa Tradizione e Gusto per scoprire i produttori chilometro zero, una cena tipica trentina, una merenda golosa accompagnata da Birra di Fiemme, visite guidate alla scoperta dei prodotti tipici.

L’offerta include Speck & Spa, il buono sconto di 15 € da spendere in prodotti tipici o nei centri benessere e la Fiemme Guest Card.

Per Info e Contatti:

Appartamenti Val di Fiemme

booking@visitfiemme.it

tel. 0462.341419

www.visitfiemme.it