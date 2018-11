L’Alta Badia si presenta come un abito di alta moda

A prima vista sembra la pubblicità di un importante marchio specializzato nell’abbigliamento (di alta classe) per la montagna. E’ la veste della nuova campagna pubblicitaria dell’Alta Badia, realizzata dall’agenzia “White, Red & Green”.

In seguito a un’attenta analisi del mercato, eseguita dall’agenzia internazionale, con sede a Verona, è emerso che la gran parte delle località sciistiche usa un linguaggio di comunicazione analogo, con campagne di branding simili e basate su immagini iconiche, panoramiche e sportive. Anche l’Alta Badia vanta una natura senza eguali e paesaggi mozzafiato, tuttavia si è scelto di percorrere una strada alternativa, usando un linguaggio differente e molto particolare. Uno dei valori centrali del marchio Alta Badia è l’essere pionieristico della località e dunque devono essere pionieristici anche il concetto e la strategia della nuova campagna di branding.

Per rendere il marchio più conosciuto e per rafforzare il posizionamento della destinazione turistica, l’agenzia “White, Red & Green”, ha scelto di realizzare, con le linee guida del direttore marketing di Alta Badia Brand, Roberto Huber, e con il supporto dell’agenzia Brand Trust, che ha seguito l’Alta Badia nel processo di posizionamento, una campagna molto innovativa e distintiva. L’obiettivo di questa è quello di essere innovatori, creando una tendenza e suscitando curiosità. Il linguaggio utilizzato è infatti volutamente preso a prestito da un altro settore, e nello specifico quello dell’alta moda, ma è sorprendentemente ideale per comunicare quello che è l’Alta Badia. Come l’alta moda presenta di stagione in stagione la nuova collezione, così l’Alta Badia presenta la nuova stagione invernale, caratterizzata da sempre dall’alta qualità e da numerose novità. Nella campagna di branding dell’Alta Badia, la località stessa diventa l’abito di alta moda, presentandosi in modo esclusivamente figurativo e iconico, senza un supporto fotografico. Anche la pianificazione media ad essa abbinata segue le linee di comunicazione del settore dell’alta moda, con un breve periodo di uscita molto concentrato.

Il formato scelto per la campagna è quello della pagina intera, per valorizzare e potenziale l’immagine creata, e sarà possibile vederla ancora fino a metà dicembre, sui principali quotidiani locali del Nord-Est Italia, su alcuni tra i principali quotidiani e periodici nazionali. L’obiettivo futuro è quello di ampliare la campagna anche nel mercato internazionale a partire dalle prossime stagioni.