“La montagna trasforma la vita in un sogno”: così racconta Massimo Ruffini, in arte Il Ruffo, guida alpina e maestro di alpinismo nato ai piedi della Pietra di Bismantova, massiccio roccioso dell’Appennino Reggiano. Nella vita è salito su ben due Ottomila, è sopravvissuto un’ora e mezzo sepolto sotto una valanga ed è sceso in sci dal McKinley, la montagna più alta del nord America. Eppure, dopo tante avventure ad alta quota, torna sempre al suo amato Appennino. “Se impari ad andare in montagna qui,” spiega, “puoi scalare, sciare e arrampicare ovunque”.

Scopriamo le maestose – e spesso sconosciute – cime del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, a cavallo tra Toscana ed Emilia, ricco di boschi, laghi, ampie praterie, pareti rocciose e vette impervie. Più di quanto si possa immaginare.

Marmagna

È il monte più noto del parmense: la Marmagna sfiora i 1851 mt. e offre escursioni per tutti i livelli, più semplici nel versante parmense e più ripidi in quello lunigianese. Sulla cima si trova una statuetta della Madonna e una croce in ferro: da qui si gode di un meraviglioso panorama sulle valli circostanti, il lago Santo e, nelle giornate più limpide, si può addirittura ammirare il golfo di La Spezia. Dalle sue pendice nasce il torrente Parma.

La Nuda

Con i suoi 1895 mt., il monte La Nuda sovrasta la stazione sciistica di Cerreto Laghi. Il toponimo originario, dal lato emiliano, era “Alpe delle Pielle” o “Nuda delle Pielle”, forse per via degli abeti bianchi (in dialetto, “pielle”) che rivestono il versante settentrionale. A causa di un errore dei topografi, è diventato semplicemente La Nuda, termine che, in dialetto lunigianese, indica la montagna brulla e spoglia. Sulla vetta del monte si trova una stazione radio costruita negli anni ‘20, da decenni abbandonata. Come sul Marmagna, quando il cielo è terso, l’orizzonte si spinge fino al golfo di La Spezia.

Alpe di Succiso

È una delle sette montagne dell’Appenino Settentrionale a superare i 2000 metri. Rispetto alle altre cime del Parco dell’Appenino Tosco-Emiliano, l’Alpe di Succiso è più maestosa e selvaggia, complice anche l’assenza di strade di servizio. Presenta una caratteristica forma piramidale con i lati solcati da lunghi canaloni e praterie ad alta quota. Per arrivare alla cima (2017 mt.) occorrono almeno tre ore di salita lungo un percorso non troppo agevole, con un notevole dislivello e caratteristiche di alta montagna. La fatica viene però interamente ripagata dalle meraviglie che si incontrano nel cammino e dal panorama di cui si gode una volta in vetta.

Cusna

Il Cusna (2121 mt.) è la cima più alta dell’Appennino Reggiano e una delle maggiori del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Leggenda raccolta che un tempo c’era un gigante buono che amava abbandonarsi sui verdi altipiani della zona e aiutare la gente di montagna nei lavori più faticosi. Con il passare degli anni, il gigante cominciò pian piano a perdere le forze, finchè un giorno, con l’affanno nel petto, decise di coricarsi per l’ultima volta sulla terra che amava e trasformarsi in montagna. Ecco spiegato perchè questo monte ha il soprannome “gigante che dorme”. Oggi il Cusna è una meta turistica conosciuta da alpinisti e sciatori, non solo italiani.



