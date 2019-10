Le cinque isole più belle della Norvegia

Paesaggi mozzafiato, deserti e silenziosi come la luna, piccoli villaggi di pescatori e una natura incontaminata: le isole della Norvegia non si dimenticano facilmente. L’intera costa norvegese, lunga e frastagliata, è ricca di fiordi, scogliere a strapiombo e isole dove il tempo sembra essersi fermato.

Se siete in cerca di un’avventura insolita alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa, qui trovate la nostra guida alle cinque isole più belle della Norvegia.

1) Moskenesøya

L’arcipelago delle Lofoten è il più famoso della Norvegia. A vederlo dal traghetto sembra un’unica, imponente catena montuosa che si innalza fiera sul mare. Moskenesøya è forse l’isola più spettacolare dell’arcipelago: non perdetevi Reine, il villaggio di pescatori dalle casette rosse che si specchiano sul mare, e la spiaggia dorata di Kvalvika.

2) Vågsøv

L’isola di Vågsøy si trova tra i fiordi nord-occidentali della Norvegia: raggiungibile solo via traghetto, per il momento non rientra nelle rotte turistiche più frequentate. Sull’isola vivono una sessantina di persone in perfetta armonia con la natura. Vågsøy è un paradiso per i surfisti in cerca di una destinazione esotica e lontana dal mondo. I tre fari Hendanes, Kråkenes e Skogsnes offrono una spettacolare vista panoramica sul mare.

3) Spitsbergen

Spitsbergen è l’isola più estesa dell’arcipelago di Svalbard, situato tra Capo Nord e il Polo Nord. Tra cittadine fantasma, miniere abbandonate e ampie distese glaciali, la sensazione è quella di trovarsi nel nulla. A Spitsbergen potete alloggiare a Longyearbyen, la cittadina più a nord del mondo, e non è così difficile avvistare trichechi, balene e orsi polari.

4) Vestvågøy

Siamo sempre nell’arcipelago di Lofoten. Vestvågøy è un’oasi circondata da montagne dove si trovano alcune delle migliori spiagge per fare surf. Se non siete appassionati di vento, acqua e onde, al Lofotr Viking Museum potete scoprire la storia dei Vichinghi in modo interattivo e divertente.

5) Kvaløya

Kvaløya, che significa Isola delle Balene, è la quinta più grande di tutta la Norvegia. È collegata all’isola di Tromsø da un ponte di oltre un chilometro di lunghezza, il Sandnessund, che accompagna i turisti ulteriormente fuori dal tempo. Lungo il percorso verso ovest incontrerete numerosi punti panoramici con ampie vedute delle isole circostanti, della costa, delle Alpi Lyngen e dei fiordi.

