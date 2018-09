Le nuove suite private di First Class di Emirates vincono l’oro

Le suite private di First Class completamente chiuse di Emirates, introdotte nel novembre dello scorso anno sui Boeing 777 della compagnia, sono state premiate con l’oro ai Future Travel Experience Global Awards nella categoria “Up in the Air”.

I FTE Global Awards celebrano gli sforzi aziende che hanno compiuto miglioramenti per l’esperienza dei passeggeri sia a terra che in volo. La categoria “Best ‘Up in the Air Initiative” riconosce le migliori tre iniziative che hanno contribuito a migliorare l’esperienza dei passeggeri e migliorare significativamente l’efficienza in volo e in viaggio. La cerimonia di premiazione si è tenuta all’HYDE, un locale che si affaccia sulle Fontane di Bellagio sulla famosa Strip di Las Vegas, la sera di martedì 11 settembre.

Le nuove suite private First Class di Emirates sono le prime del settore ad essere completamente chiuse con porte scorrevoli che si estendono fino al soffitto della cabina, garantendo un livello di privacy senza pari. I clienti possono videochiamare l’equipaggio per le richieste di assistenza senza rinunciare al comfort della propria suite e l’equipaggio può servire bevande e tartine attraverso una finestra di servizio speciale senza disturbare i clienti.

Tutte le suite offrono una vista finestra, in quanto quelle posizionate nel corridoio centrale sono dotate di finestre virtuali innovative che trasmettono in diretta streaming da telecamere esterne. La suite è inoltre dotata di uno schermo Full HD da 32 pollici su cui godersi i 3.500 canali di opzioni di intrattenimento a bordo offerti da Emirates; un guardaroba personale e spazio di stivaggio privato per il bagaglio a mano; luci soffuse e impostazioni di temperatura che possono essere personalizzate con un semplice tocco di un pulsante; e binocoli per sfruttare al meglio le spettacolari viste sulla finestra, tra le altre caratteristiche. Il lussuoso sedile in morbida pelle si appoggia completamente piatto, può essere posizionato in una posizione “zero gravità” ispirata alla NASA, oppure regolato in dozzine di altre posizioni personalizzate per un comfort ottimale.

Le 777 Private Suite di prima classe includeranno anche le nuove cuffie Ease Noise Cancelling E1 Bowers & Wilkins create esclusivamente per Emirates. Queste cuffie sono state progettate dal pluripremiato marchio audio Bowers & Wilkins per garantire che il suono sia ottimizzato per l’ambiente della cabina di prima classe. Inoltre, ogni suite è dotata di un kit di ispirazione che comprende una lussuosa collezione di prodotti per la cura della pelle di Byredo, disponibile solo su Emirates, pigiami idratanti Hydra Active e kit di accessori Bulgari.