Pinocchio di Collodi, Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm, Le scarpette rosse di Andersen e il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry sono solo alcuni dei capolavori raccolti nel progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” della Regione Toscana. L’iniziativa mette a disposizione di tutte le famiglie una ricca scelta di storie per bambini e ragazzi, lette ad alta voce.

Con “Leggere:forte!” si può tornare a viaggiare con la fantasia e al tempo stesso riscoprire il valore della lettura ad alta voce, un’attività che, se praticata con regolarità, aiuta chi ascolta a strutturare e sviluppare competenze cognitive e relazionali, fondamentali per la crescita.

Il canale Youtube di “Leggere: forte!” raccoglie video e audio di letture ad alta voce realizzate dal gruppo di lavoro del progetto, coordinato da Federico Batini, docente dell’Università degli Studi di Perugia. Ricercatori, assegnisti, borsisti e volontari del movimento LaAV (Letture ad Alta Voce), insieme a educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia regionali, hanno registrato e reso disponibile in poco tempo ottimo materiale. Un’intera sezione è stato messa invece a disposizione esclusivamente dei docenti come risorsa didattica per proseguire le attività con regolarità.

È un progetto di Regione Toscana realizzato con Università degli studi di Perugia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa), Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e con la collaborazione di LaAV Letture ad Alta Voce.