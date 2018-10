L’incanto del Natale a Vistaterra

Per trascorrere momenti speciali durante il periodo natalizio Vistaterra, l’innovativo progetto di valorizzazione sostenibile delle eccellenze turistiche, enogastronomiche, culturali e agricole del Canavese, propone diverse soluzioni, in grado di rendere indimenticabile ogni occasione. L’esperienza a Vistaterra inizia nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità, curata in ogni dettaglio, con la residenza di charme, ottenuta dal restauro e dalla riqualificazione del Castello di Parella, con il parco di 10 ettari, comprensivo dei Vivai Canavesani, voluti negli anni ’50 da Adriano Olivetti, il parco nobile e un antico vigneto impiantato a Erbaluce di Caluso DOCG.

Caratteristica è la Corte dei Mercanti, situata in un cortile interno del Castello, nella quale è possibile entrare a diretto contatto con il meglio delle produzioni del territorio, selezionate da filiere certificate. Nella Corte, infatti, trovano posto le botteghe dedicate ai sapori, al cioccolato, alla cosmesi e all’artigianato che si animano ogni fine settimana, dal venerdì sera a tutta la giornata di domenica. Che sia un soggiorno romantico o una cena con amici e colleghi, Vistaterra lo renderà unico perché è il luogo in cui tradizione, tecnologia e futuro s’incontrano creando bellezza. Ideale per scoprire il fascino del territorio canavese Vistaterra offre la possibilità di pernottare in una delle sue eleganti e confortevoli camere, distinte in Deluxe e Suite, che presentano dettagli antichi originali con decorazioni pittoriche di epoca seicentesca e design contemporaneo in un insieme armonizzato con stile. Chi desidera assaggiare le proposte gourmet con ricette della tradizione piemontese rivisitate, potrà cenare presso il Ristorante Alessio I e il bistrot Caffè Alla Lettera o, in alternativa, degustare vini con sapienti abbinamenti gastronomici nella caratteristica Enoteca Alle Volte.