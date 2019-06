Livigno, arriva lo chalet interamente di fieno

Immerso nella natura e nel verde di Livigno, nasce uno chalet speciale dalla forma quadrata, realizzato interamente in fieno. L’idea dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort è di regalare agli appassionati di montagna e di benessere naturale un’esperienza indimenticabile capace di risvegliare e coinvolgere tutti e cinque i sensi.

Lo chalet si propone come omaggio alla montagna, alla cultura e al lavoro dei suoi abitanti. E il fieno è il materiale che meglio rappresenta la tradizione di questa terra: è da secoli, infatti, che i contadini si riposano sul fieno. Nelle spa d’avanguardia della zona, il “bagno di fieno” – o “Badent da Fen”, in dialetto di Livigno, è tra i trattamenti più apprezzato.

Il bagno di fieno allo chalet

L’esperienza che propone l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort coinvolge corpo, mente e spirito in un momento di autentico benessere. Si tratta di entrare, nel vero senso della parola, in un ambiente raccolto (lo chalet misura circa 25metri quadri) e lasciarsi avvolgere dall’energia del luogo, interamente in fieno.

La vista è appagata dall’ arredamento interno: il fieno è naturalmente l’elemento principale; i lettini per il massaggio sono coperti di fieno e tutti gli elementi sono in sintonia con il territorio. Nel mentre l’olfatto viene travolto dal piacevole profumo che la terapista nebulizza all’interno dello chalet. Il trattamento prosegue con l’effetto di speciali campane sui chakra: anche l’udito entra in gioco e viene stimolato da questo benefico suono. Il viso viene deterso e massaggiato con il rituale Mandira, la pelle viene idratata con prodotti pregiati e naturali. Il massaggio sul corpo è un vero toccasana per la schiena e per le gambe: il tatto è coinvolto per tutta la durata del “Badent da Fen”. L’esperienza si conclude con una tisana di erbe di montagna, per sollecitare e soddisfare anche il senso del gusto.

Per maggiori informazioni sullo chalet in fieno, visitare il sito: http://www.lungolivigno.com/. Il trattamento dura circa 75 minuti e costa 115 euro a persona / 230 euro in coppia.