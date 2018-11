Londra – Giovanni Rana apre la sua Grocer dal 9 novembre al 16 dicembre

Dove: Londra

Dal: 09-11-2018

Al: 16-12-2018

Siete sospesi tra la nostalgia del negozio di alimentari come una volta, prelibato, piccolo universo di bontà stipate in un luogo pieno di calore e gusti veri, e la febbre di Instagram con la sua estetica glamorous? Ora non dovete più scegliere tra old fashion e new technology, perché Giovanni Rana vi ha dedicato un luogo tutto per voi.

Dal 9 novembre al 16 dicembre il Pastificio Rana farà godere a tutti i visitatori la sua pasta fresca, aprendo le porte de “La Famiglia Rana Grocer “, al 51 di Marylebone High Street, Londra. Un vero e proprio “negozio di alimentari” come ce lo ricordiamo tutti noi che ogni mattina compravamo la merenda sulla via della scuola. Qui la pasta fresca, eccellenza della nostra gastronomia nel mondo – sarà la regina ed intorno ad essa si troverà una corte di rare prelibatezze che Giovanni Rana ha voluto raccogliere in tutt’Italia, dai più eccellenti ma spesso piccoli e super locali produttori… ma il negozio è anche un vero e proprio studio fotografico dell’era digitale, dove ogni ospite potrà costruire il proprio set, scegliendo tra splendidi marmi, ceramiche fatte a mano e tessuti artigianali, per condividere in diretta dei post golosi quanto belli: gli chef Rana infatti cucineranno un’infinita gamma di ricette di pasta fresca, che non è solo un soggetto iper fotogenico ma ancor più un piatto super appetitoso da godersi subito dopo lo scatto fotografico. Perché, più di tutto, La Famiglia Rana Grocer è una meravigliosa cucina dove sarà possibile esplorare tutte le anime della pasta fresca, dalla sua versione più tradizionale a quelle più eclettiche.

Per la prima volta in Inghilterra si troveranno alcuni dei segreti delle golose province italiane meglio difesi: dai biscotti pugliesi di Ceglie alle Tegole valdostane, dal Lonzino di Fico alla Cicerchia di Serra de’ Conti, dall’olio extravergine d’oliva di Alfredo Cetrone delle Colline Pontine DOP di Sonnino passando attraverso il Nebbione dell’entroterra di Parma, al formaggio con le vinacce vitovska del Friuli, dai capperi delle isole Eolie alla marmellata pompia Sarda ed a quella al chinotto di Savona fino ai ceci di Paestum, e tanto altro… non ci saranno solo eccellenze gastronomiche infatti sugli scaffali de “La Famiglia Rana Grocer” ma anche tutto ciò che serve per decorare la tavola: dai fiori freschi ai tessuti dipinti a mano a Gambettola dalla famiglia Bertozzi, dagli artigiani trevigiani di Once Milano, fino ai piatti lavorati a mano dai ceramisti più esperti. Il negozio è pensato per far vivere un’esperienza coinvolgente, dove natura, gusto e materia sono tutt’uno, sin dall’ingresso, dove il visitatore viene avvolto da una vera e propria onda di fiori, frutta e verdura. Sul pavimento, un’immensa distesa di foglie boschive da cui si innalzano lastre di marmo tagliate a vivo che colorano di verde, viola, ocra, marrone, rosso e rosa tutto lo spazio e a cui sono abbinati tortellini, ingredienti, utensili, fiori. Il luogo ideale dove liberare la propria creatività visiva insieme a quella culinaria, per creare il proprio piatto… bello da fotografare e buono da mangiare.

Un’esperienza per creare, gustare e condividere

La Famiglia Rana Grocer oltre ad essere un negozio in cui rifornirsi di freschezza e bontà, è un laboratorio creativo dove chiunque può scatenare la propria fantasia! Si può infatti scegliere, in libertà e gratuitamente, la pasta ripiena che si desidera e tutti gli ingredienti che servono per creare il proprio piatto, che verrà preparato al momento direttamente dagli chef Rana. Seguendo il proprio stile, si potrà creare un vero e proprio set fotografico, scegliendo fra i più vari oggetti presenti nel negozio: dai fiori ai piatti, dai bicchieri al tovagliato, dalla frutta alla verdura ai formaggi e tanto altro. Una volta che il piatto sarà pronto non resterà che fotografarlo, condividerlo e naturalmente gustarlo. Le migliori foto saranno pubblicate sul canale Instagram “La Famiglia Rana” e potranno vincere una fornitura speciale di prodotti Rana.

Snap, share and eat

Giovanni Rana ha pensato anche a coloro che vogliono replicare la stessa esperienza creativa e multisensoriale a casa, realizzando un “Fresh pasta kit for foodies”. Una sorta di scrigno del tesoro, in sei versioni differenti, ognuna contenente tutti gli ingredienti per preparare una speciale ricetta, in collaborazione con la chef stellato Skyle Gyngell, proprietaria del ristorante Spring presso la Somerset House, Londra, famosa per la bontà ed gusto estetico nella preparazione dei piatti. Ogni kit, ideale anche da regalare, contiene: i tortellini di Giovanni Rana, la ricetta e tutti gli ingredienti necessari per completarla, piatto, tovagliolo e cucchiaio di legno abbinati per colore. Inoltre all’interno del kit non mancano una serie di suggerimenti per realizzare al meglio un piatto di pasta da chef stellato, buono da gustare e bello da fotografare e condividere con i propri amici. Il kit sarà in vendita al Grocer ad un prezzo simbolico di 10 sterline e tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione no profit Foodcycle.

Tutti a scuola per scoprire il mondo della pasta

Per completare l’esperienza, durante le cinque settimane di apertura, il Grocer londinese si animerà con 50 divertenti workshop tra cui: imparare a fare la pasta fresca a mano, creare originali menù di pasta in pochi minuti, decorare la tavola, fotografare il cibo senza tradirne la freschezza. I workshop saranno tenuti da numerosi membri della grande famiglia Rana, da Antonella Rana agli chef del Pastificio Rana, oltre che da alcuni dei più amati instagrammers inglesi tra cui Food Feels, Cutlery Chronicles e Giulia Mule. L’elenco completo dei corsi si trova su: www.universe.com/lafamigliarana. Per partecipare è sufficiente iscriversi online pagando una quota di 5 sterline che, anche in questo caso, verrà devoluta a Foodcycle.

Senza mai dimenticare la solidarietà