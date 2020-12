La chiamano “la perla del Tirolo”: il soprannome di Kufstein, cittadina nella regione Kufsteinerland (Austria), arriva dalla canzone popolare Kufsteiner Lied di Karl Ganzer, musicista autodidatta del luogo. Si dice che di questa canzone esistano oltre mille versioni diverse al mondo, e Kufstein, a Ganzer, ha dedicato pure un monumento.

La verità è che la musica, a Kufstein, gioca un ruolo molto importante; non solo in paese si trovano tantissime location per concerti, ma la vita dei suoi abitanti è scandita dalla melodia che arriva ogni giorno dall’Heldenorgel, l'”Organo degli eroi”, nientemeno che l’organo all’aperto più grande al mondo.

Organo degli eroi: appuntamento fisso a mezzogiorno dal 1931

L’organo degli eroi è custodito nella fortezza di Kufstein, il luogo più emblematico e magnetico della città, arroccato su una roccia. Fu realizzato nel 1931 in memoria dei caduti nella Prima guerra mondiale dal mastro organaro Oscar Walcker nella torre civica della fortezza. E dal 1931, senza saltare un giorno a parte la pausa della Seconda Guerra Mondiale, l’organo diffonde la sua melodia a mezzogiorno (in luglio e agosto, anche alle 18). Appuntamento fisso per chi è della zona e piacevole scoperta per i turisti, questo concerto quotidiano di quindici minuti vuole ricordare le vittime della guerra, diffondendo un messaggio di pace in tutto il mondo. La sua musica si sente fino a dieci chilometri di distanza, nella direzione in cui tira il vento.

In origine l’organo aveva due manuali. Fu poi ampliato nel 1971 e restaurato nel 2009; oggi ha 4989 canne e 65 registri. Che sia il più grande al mondo, lo si intuisce dalla lunghezza delle canne, che si allungano per tutta l’altezza di una torre. Dal 2009 è il maestro Hans Berger (in foto di copertina) a suonare l’organo, alternandosi con suo figlio e altri due musicisti. Quando sono presenti ospiti speciali, è Berger stesso a salutarli e annunciarli prima di dare il via al concerto.

Un consiglio: il punto migliore per assistere ai concerti è la tettoia della piazza di fronte alla fortezza. Da qui non solo si gode dell’acustica migliore, ma si può anche osservare l’organista all’opera. Uno spettacolo che merita.

Sul numero 286 (dicembre 2020-gennaio 2021) di Itinerari e Luoghi, disponibile in edicola e online, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato al Tirolo orientale.

