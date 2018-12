Luci, illusioni ottiche e suoni: il Duomo di Pavia si trasforma

Grandi e piccini con il naso all’insù. Il Duomo di Pavia è immerso in un’atmosfera di luci fiabesche, al limite del fantastico, dal 21 al 23 dicembre ogni 20 minuti, dalle ore 18 alle 23. La videoinstallazione, basata sulla tecnica del “3D Projection Mapping” utilizzerà le architetture dell’edificio come “schermo attivo” per le proiezioni. Le decorazioni e le finestre della facciata sono utilizzate come elementi generatori di forme e di nuovi spazi che invadono l’intera superficie, creando nuovi ambienti, nuovi volumi, differenti percezioni visive sviluppate attraverso una performance multimediale ciclica basata sulla destrutturazione, trasformazione e reinterpretazione. Un inedito dialogo tra la grande tradizione architettonica pavese e le nuove concettualità dell’arte visiva contemporanea, perché ogni spettacolo è una produzione unica, “disegnata, tagliata e cucita” appositamente per l’occasione.