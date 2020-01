Andare al mare in inverno? Pochissimi lo fanno, e quei pochi si concedono una vacanza in paradisi esotici come Caraibi, Maldive o Seychelles. Spesso ci dimentichiamo che anche alcune isole del nostro vicino mar Mediterraneo sono splendide in inverno, quando le temperature sono miti (ma non torride), le spiagge non affollate e le acque limpide.

Se volete una pausa dalle nebbia e dal freddo, qui trovate tre isole del Mediterraneo dove vivere al meglio il mare in inverno.

Djerba

A Djerba, in Tunisia, è come se l’inverno e la pioggia non esistessero. A sole due ore di volo dal nostro Paese, questa isola del nord Africa offre spiagge bianche, un mare cristallino e temperature miti che raramente scendono sotto i 15 gradi. Dalle escursioni a cammello in spiaggia agli itinerari in bicicletta, l’isola propone tante attività per tutti i gusti. Ottima anche la cucina locale, a base di cous cous e pesce fresco.

Creta

Andare a Creta in bassa stagione vi permette di visitare il Palazzo di Cnosso in tranquillità e senza interminabili code sotto il sole cocente. Sempre mite e soleggiata, l’isola greca è ricca di storia e offre tanto anche in inverno: siti archeologici, musei, villaggi pittoreschi, spiagge mozzafiato, una natura incontaminata e tante opportunità di trekking. Con la sua varietà di paesaggi e la sua cucina genuina, Creta, la quinta isola del Mediterraneo, non annoia mai.

Minorca

Minorca, la più piccola delle Baleari, è un’isola con tante bellezze naturali e una storia affascinante, segnata dall’arrivo di popoli e culture diverse che hanno lasciato il segno. In inverno potete scoprire il suo lato più autentico e selvaggio: avventuratevi a piedi tra le cale nascoste, fate escursioni a cavallo e passeggiate sulla spiaggia deserta. Nei villaggi di pescatori dell’isola troverete un’atmosfera rilassata, perfetta per staccare la spina.

Sul numero 277 (febbraio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 gennaio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato all’isola di Minorca.