Milano – Arriva Elementi, per scoprire i “volti della pizza”, 14-15 settembre

Dove: Milano

Dal: 14-09-2019

Al: 15-09-2019

Elementi è l’appuntamento milanese dedicato a tutti gli amanti della pizza e della buona cucina. In programma il 14 e il 15 settembre 2019 presso Mare Culturale Urbano (Casina Torrette, via Gabetti 15), l’evento è un viaggio tra gli elementi che compongono una delle eccellenze della nostra cucina: farina, acqua, basilico, sale, lievito, pomodoro e mozzarella. Ciascuno ha le proprie caratteristiche e peculiarità, ma sono tutti parte di un’unica storia fatta di tradizione, qualità e passione, una storia che le sapienti mani dei pizzaioli hanno trasformato in arte da mettere in mostra e condividere.

La manifestazione Elementi

Elementi nasce quattro anni fa da un’idea di Molino Vigevano 1936, che voleva promuovere la cultura della pizza. Per la prima volta quest’anno la manifestazione apre le porte al pubblico, proponendo apppuntamenti che non si fermano al food&drink, ma comprendono anche occasioni di confronto, approfondimento, curiosità, workshop e laboratori per bambini legati alla buona cucina italiana.

Mastri pizzaioli ed esperti del settore di tutto il Paese saranno i protagonisti di Elementi. Non mancherà anche quest’anno il tanto atteso contest che decreterà il miglior pizzaiolo professionista d’Italia. I partecipanti si cimenteranno in sfide sensoriali, tecniche e creative, affrontando prove di abilità – tra cui riconoscere l’impasto e blind tasting – di fronte a una speciale giuria di esperti.

Elementi sarà una maratona della pizza della durata di 48 ore. Quattro forni, sempre accesi, con otto pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze classiche insieme ai propri cavalli di battaglia. E poi le sezioni dedicate a “pizza fritta e fritto italiano” (friggitoria) e a “pane e condimenti” (scarpette e bruschette), i workshop per imparare i trucchi del mestiere, i kids lab con giochi e laboratori per avvicinare i piccoli alla sana alimentazione e l’intrattenimento con musica e cinema all’aperto fino a tardi. Dalle 11.30 fino a sera al Mare Culturale Urbano si racconta la genuinità con focus su tecniche, lievitazione, impasti, selezione delle materie prime e sistemi di cottura.

Le pizzerie pop-up proporranno varianti nelle categorie pizza napoletana, all’italiana, al taglio/pala.

Maestri pizzaioli impegnati nelle pizzerie pop-up

Matteo Aloe, Berberè, Bologna

Stefano Callegari, Sbanco, Roma

Paola Cappuccio, Pizza Verace Napoli

Pizzeria Cocciuto, Milano (presentata da Molino Vigevano 1936)

Simone Lombardi e Giovanni Mineo, Crosta – Forni con cucina, Milano

Marco Manzi, Giotto, Firenze (presentata da Molino Vigevano 1936)

Guglielmo Vuolo, Guglielmo Vuolo Pizzeria, Napoli

Il corner “pane e condimenti”

Aurora Zancanaro, Micro panificio Le Polveri, Milano

Massimiliano Contegiacomo, resident chef Così Com’è

Il corner “pizza fritta e fritto italiano”