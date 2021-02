Per festeggiare la possibilità di tornare a visitare i musei dopo i periodi di lockdown, la quinta edizione di Milano MuseoCity si svolgerà per una settimana: dal 2 al 7 marzo 2021. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano/Cultura e realizzata in collaborazione con l’Associazione MuseoCity, è nata per far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico dei musei cittadini e valorizzarne la funzione culturale (nella foto di apertura la GAM, Galleria d’Arte Moderna).

A partire dal 2 marzo i musei coinvolti aprono al pubblico le loro porte fisiche o virtuali, proponendo centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali tutte caratterizzate da un unico filo conduttore, I MUSEI CURANO LA CITTÀ, che intende mettere in luce la funzione di guida dei Musei anche nei momenti bui, quando ancora più importante si rivela la forza terapeutica, consolatoria e rasserenante dell’arte e dei tesori conservati nei musei, ognuno con una propria storia e connotazione, evidenziando così il contributo positivo che gli artisti e le diverse istituzioni hanno offerto alla comunità.

Quest’anno, per garantire la maggior partecipazione possibile nel rispetto delle norme di sicurezza, le oltre 85 istituzioni pubbliche e private partecipanti alla manifestazione – tra cui musei d’arte, di storia, musei scientifici, case museo, case d’artista, archivi e musei d’impresa diffusi in tutto il territorio cittadino, con alcune “incursioni” nell’area metropolitana – propongono un programma declinato sulle nuove necessità di distanziamento e ingressi contingentati, ma anche molte iniziative digitali. Tra le istituzioni presenti per la prima volta: Archivio Joe Colombo, Associazione Giancarlo Iliprandi, CentroDocumentazione Progetto grafico AIAP, Memoriale della Shoa di Milano, Museo Botanico Aurelia Josz, CASVA – Centro Alti Studi sulle Arti Visive, Museo Diffuso dell’Università Bicocca. Come ogni anno l’Associazione MuseoCity, oltre a coordinare il programma generale di Milano MuseoCity, cura e organizza direttamente alcune tra le più importanti iniziative della manifestazione.

Dal 2 al 7 marzo torna l’itinerario MUSEO SEGRETO, curato quest’anno da Federica Giacobello con la supervisione di Gemma Sena Chiesa, dedicato al tema Visitare il Museo: cura dell’anima, che permette a ogni istituzione partecipante di far conoscere una o più opere della propria collezione, scelta per la bellezza rasserenante e terapeutica che è in grado di comunicare oppure per la sua portata educativa o di stimolo sociale. L’edizione di quest’anno è accompagnata dal podcast MUSEO SEGRETO – realizzato grazie al supporto di MUMAC – Museo della Macchina per Caffè, la più grande esposizione permanente al mondo di macchine professionali per caffè – che individua sette passeggiate ideali, percorsi immaginari guidati da due voci narranti, che raccontano e suggeriscono all’ascoltatore cosa visitare: emozione e sentimento; dopoguerra e riqualificazione; progresso; umanità e riflessioni esistenziali; musica; benefattori e benessere della società; spiritualità e religiosità.

Giovedì 4 marzo Conversazione online in occasione della presentazione di OP·PO, la seduta progettata da un gruppo di studenti di POLI.design vincitrice del concorso Sitting Muses, una seduta per i musei, lanciato lo scorso maggio dall’Associazione MuseoCity in partnership con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di ADI. La seduta, realizzata da TECNO, verrà posizionata in ognuna delle sale di Gallerie d’Italia – Piazza Scala.

Sabato 6 marzo, Palazzo Reale ospita il convegno intitolato Musei in Ascolto, curato da Anna Detheridge e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione: un dibattito pubblico sulla funzione di guida dei Musei rispetto al territorio e sul ruolo di prossimità nel periodo post Covid.

Da segnalare tra le altre iniziative: Connessioni Culturali, un ciclo di tre incontri curati da MuseoCity in collaborazione con Milanoguida, con suggerimenti per percorsi tra i musei di Milano, che si potranno poi ritrovare all’interno della App, aventi per tema la Natura, le Donne e le sculture d’arte contemporanea della città; la visita in realtà virtuale della sala dedicata a Medardo Rosso all’interno della GAM – Galleria d’Arte Moderna Milano; le opere d’arte fruibili in realtà aumentata direttamente dal divano di casa; il video Musei e archivi d’impresa: l’avvenire della memoria presentato da Museimpresa che compie quest’anno 20 anni; il tour virtuale in 3D fruibile per tutti, realizzato grazie al progetto “innovazione e bellezza nella contemporaneità” e il video Farmacopea Museale, iniziativa speciale a cura di Rosanna Pavoni legata al progetto storiemilanesi.org, entrambi proposti dalla Fondazione Adolfo Pini; la fruizione digitale del Labirinto di Arnaldo Pomodoro grazie a Labyr-Into e il laboratorio online per bambini Il mio labirinto, promossi dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro.

Infine la manifestazione sarà accompagnata dall’APP MUSEO DIFFUSO, nata l’anno scorso e costantemente aggiornata, (scaricabile al link app.museocity.it), dotata di posizionamento geolocalizzato e realizzata proprio con l’intento di rendere più facile al pubblico la scelta tra i molti eventi che verranno proposti durante queste giornate: contiene infatti tutte le informazioni sui musei partecipanti, sulle opere d’arte presenti sulle facciate degli edifici milanesi del Ventesimo secolo e su oltre 40 opere di Street Art in realtà aumentata concesse da MAUA-Museo Arte Urbana Aumentata, per scoprire itinerari cittadini fuori dal centro e dai circuiti ordinari dell’arte.

Il programma completo di tutte le iniziative è disponibile su www.museocity.it e sull’app MuseoCity. In occasione di Milano MuseoCity 2021, dal 2 al 7 marzo l’Abbonamento Musei Lombardia è acquistabile online e presso i punti vendita di Milano alla tariffa speciale di 40 € (anziché 45 €).

Qualora la Lombardia nei prossimi giorni dovesse passare in zona arancione Milano MuseoCity 2021 rimane confermata dal 2 al 7 marzo con tutti gli appuntamenti digitali programmati.