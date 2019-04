Milano – Cartone della Scuola di Atene di Raffaello il 6 aprile 2019

Dove: Milano

Dal: 06-04-2019

Al: 06-04-2019

In occasione dell’evento espositivo Il Raffaello dell’Ambrosiana. In Principio il Cartone, sabato 6 aprile 2019, giorno dell’anniversario della morte di Raffaello Sanzio (6 aprile 1520), la Pinacoteca Ambrosiana sarà aperta gratuitamente per celebrare, insieme con la città, il capolavoro restaurato del genio urbinate. Oltre al Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello, inserito in un nuovo allestimento su progetto di Stefano Boeri Architetti, sarà visitabile la sezione del museo che raccoglie alcuni dei più straordinari capolavori di tutti i tempi, come l’Adorazione dei Magi di Tiziano Vecellio, la Madonna del Padiglione di Sandro Botticelli, la Madonna in trono con Sant’Ambrogio e San Michele del Bramantino, gli splendidi Vasi di fiori di Jan Brueghel e il Ritratto di Musico di Leonardo da Vinci. Nel pomeriggio un gruppo di studenti del Liceo Classico Beccaria di Milano – coinvolto in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro – accoglierà i visitatori offrendo loro focus tematici e brevi approfondimenti su alcune opere della Pinacoteca Ambrosiana.