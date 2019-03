Milano – In cammino sui sentieri metropolitani il 7 aprile 2019

Dove: Milano

Dal: 07-04-2019

Al: 07-04-2019

L’Assessorato Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano e la Rete delle Città Sane, in collaborazione con Trekking Italia – Sentieri Metropolitani, propone tre itinerari dedicati alla Giornata Mondiale per la Salute. Tre gruppi di cittadini in movimento per ribadire l’importanza del cammino anche nelle Metropoli: per la salute personale, per conoscere la città con la velocità adeguata all’osservazione e per prefigurare una mobilità futura basata sulla sostenibilità e la relazione. I Sentieri Metropolitani partiranno da diversi punti della città, coincidenti con le fermate della Metropolitana, e convergeranno sulla Casa delle Donne, via Marsala 8 – Milano.