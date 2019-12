La notizia è fresca fresca: Milano si conferma per la seconda volta consecutiva la città italiana dove si vive meglio. Sarà anche per questo motivo che il capoluogo meneghino è la scelta sempre più frequente che si concedono i turisti, soprattutto quelli stranieri: anche per questo Natale 2019. Nella città che registra ogni anno un aumento a due cifre del numero di visitatori (nel dicembre 2018 sono arrivati quasi il 14% di turisti in più rispetto a dicembre 2017), sono cinque le zone preferite dall’80% degli ospiti stranieri che trascorreranno il Natale nel capoluogo lombardo: lo rileva The Best Rent, società italiana che opera in ambito immobiliare offrendo in locazione, attraverso soluzioni di breve e medio-lungo periodo, appartamenti di medio-alto profilo, e che quest’anno ha registrato una crescita del 54% degli appartamenti in gestione rispetto al 2018, con un tasso di occupazione per le vacanze di Natale 2019 in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ecco le zone preferite dall’80% degli stranieri in città, secondo la ricerca di The Best Rent.

DUOMO E VITTORIO EMANUELE

Una delle zone più richieste è sicuramente il centro di Milano: gli stranieri lo scelgono soprattutto per Corso Vittorio Emanuele. Qui, grazie ai numerosi negozi, si possono soddisfare tutte le richieste di shopping. L’originale albero di Piazza Duomo, un cono di metallo ricoperto di migliaia di luci, e la cupola della Galleria Vittorio Emanuele, fanno il resto.

PORTA ROMANA

Al secondo posto nella classifica di The Best Rent, è una delle zone più in ascesa e apprezzate dai turisti per essere al contempo quartiere residenziale per eccellenza e zona con un’ampia scelta di locali per la sera. Tra le mete preferite in zona, le Terme, la Rotonda della Besana e il “The Spirit”, con ampia scelta di drink.

NAVIGLI

I Navigli, luogo più caratteristico di Milano, sono un evergreen per i turisti stranieri, sia d’estate sia a Natale, quando si illuminano di mille luci. Anche d’inverno apprezzati per la movida e i tanti locali e ristoranti, oltre che per le case stile “vecchia Milano”.

PORTA VENEZIA E BUENOS AIRES

Al quarto posto tra le zone più richieste un altro classico dello shopping, Corso Buenos Aires, apprezzata dagli stranieri anche per la vicinanza con i Giardini Indro Montanelli, perfetti per le famiglie anche a Natale.

CITY LIFE

Al quinto posto ma sempre più richiesta anche dai turisti la zona di CityLife, che attrae grazie agli spazi verdi e al centro commerciale realizzato ai piedi della Torre Hadid, lo shopping district urbano più grande d’Italia.