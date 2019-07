Milano: le cinque zone più richieste dai turisti

Sempre più turisti arrivano in estate a Milano, città vivace, cosmopolita e famosa per lo shopping e i locali di tendenza.

Ma dove è meglio alloggiare nella Capitale della Moda per un breve soggiorno estivo?

The Best Rent, società italiana che opera in ambito immobiliare, ha rilevato le cinque zone più richieste dai turisti italiani e stranieri. Ogni area è stata valutata in base a diversi indicatori: vita notturna, arte e intrattenimento, mezzi pubblici e costo degli alloggi.

1. ISOLA E MOSCOVA: tra passato e futuro

Al primo posto per The Best Rent la zona Isola-Moscova, in continua ascesa perché perfetta per ogni esigenza: famiglie, gruppi di amici, amanti della vita notturna. Vicina al rinomato Bosco Verticale, propone shopping di qualità, locali e ristoranti per tutte le tasche.

Budget per alloggio: In questa zona i prezzi sono medio-alti

Vita notturna: Una sera alternativa in locali particolari, con ottimi vini e buona birra

Facilità di spostamento: Zona molto ben collegata

Arte e intrattenimento: Bellezze architettoniche e street art

2. NAVIGLI E SANT’AMBROGIO: Milano di una volta e vita notturna

Secondo The Best Rent, è una zona molto amata dai viaggiatori. È particolarmente apprezzata per i suoi scorci della città di un tempo e la vivace movida notturna che non si ferma mai.

Budget per alloggio: Questa zona riserva ottime occasioni

Vita notturna: Locali, ristoranti, vita notturna

Facilità di spostamento: Meno servita di altre zone

Arte e intrattenimento: Scorci artistici e musei

3. DUOMO E MONTENAPOLEONE: soggiorni chic in pieno centro

La zona più esclusiva e lussuosa della città, apprezzata anche in estate perché ricca di eventi, luoghi da esplorare e mete per lo shopping.

Budget per alloggio: Una delle zone più costose della città

Vita notturna: Locali chic e ristoranti dai menù ricercati

Facilità di spostamento: Ottimi collegamenti con mezzi pubblici

Arte e intrattenimento: Oltre al Duomo, musei e opportunità culturali

4. PORTA ROMANA E CROCETTA: la Milano romantica

Zona residenziale e signorile per eccellenza. Sempre più apprezzata dai turisti per i suoi splendidi appartamenti, circondati da zone verdi e locali.

Budget per alloggio: Costi medio-alti

Vita notturna: Ottimi cocktail e locali tranquilli

Facilità di spostamento: Ben collegata

Arte e intrattenimento: Teatri, parchi ed edifici meravigliosi

5. CENTRALE E BUENOS AIRES: tanto shopping (e traffico)

La passeggiata commerciale più lunga d’Europa, costellata da bellissimi edifici storici, è amata dai turisti in cerca di shopping. Molte le caffetterie e bar per una sosta, e una birra all’Ostello Bello Grande permette di concludere la serata in compagnia di giovani da tutto il mondo.

Budget per alloggio: Ottimo rapporto qualità-prezzo

Vita notturna: L’aperitivo perfetto per rilassarsi dopo il giro di shopping

Facilità di spostamento: Una delle zone più servite

Arte e intrattenimento: La zona perfetta per immergersi nella vita urbana