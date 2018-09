Dove: Milano

Dal: 14-09-2018

Al: 20-09-2018

Columbus inaugura in anteprima le due settimane del festival milanese della bicicletta con una mostra di grande valore documentale: Steel is, dal 14 al 20 settembre presso la Galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea in via Solferino 44.

La mostra, una sintesi eccezionale e di grande ispirazione, suggerisce e traccia l’inscindibile legame di reciproca fedeltà che unisce i legni dello storico Velodromo Vigorellialla materia più reale, l’acciaio, vera anima del ciclismo, accompagnando il visitatore attraverso un’esperienza immersiva in un percorso tematico tra creazione artigianale, design, sport e velocità: dagli strumenti di lavoro dei telaisti di biciclette, coloro i quali danno forma compiuta agli otto tubi che individuano il telaio (Con le mie mani: lime e strumenti di affezione dei telaisti italiani, Little Circus), ai tre modelli di Laser, prodotto di decenni di studi a perfezionare la macchina ideale per battere il record dell’ora in pista (Laser Nostra, Laser Chrono, Laser America).

Dalla suggestione della ricostruzione degli ambienti di un ufficio milanese degli anni ’40, arredati con eccezionali pezzi di mobilio razionalista realizzati in tubo metallico Columbus e nati in seno alla sperimentazione della scuola del Bauhaus, a un esemplare di moto da styer degli anni ’30 (gentile concessione della famiglia Dagnoni), con al rullo una Laser styer. Ancora, a evidenziare le intime relazioni tra acciaio, design e arte, la mostra espone tre esemplari di Bici d’Artista (Supercorsa, Studio Alchimia, 1984; Supercorsa Pista, Barry Mc Gee, 2008; Nemo TIG, Guarnaccia, 2017), dalla collezione personale di Antonio Colombo. Per non dire del materiale documentale e dell’apparato iconografico recuperato in collaborazione con il Comitato Velodromo Vigorelli.

La serata inaugurale di venerdì 14 settembre vedrà la performance live painting di Massimo Giacon, ospitata dal Little Circus in Galleria. A necessario corredo per la più completa fruizione dei materiali in mostra, martedì 18 settembre, Steel Is ha il privilegio di ospitare “I segreti del Vigorelli”, dialogo con i giornalisti Pier Augusto Stagi e Giuseppe Figini. Dalle 18.30 sempre in Galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea.

Steel is si inserisce in Milano Bike City, il programma diffuso di eventi dedicati alla bicicletta, al ciclismo e alla mobilità sostenibile attiva, promosso dall’Assessorato al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e Ambiente.