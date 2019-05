Mirabilandia, che stagione !

Feste, live music e dj set, giornate a tema, meet & greet, party serali, performance, giochi, concerti e molto altro sono gli ingredienti dei tanti eventi in programma per l’estate 2019 a Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia. Si parte il 15 giugno con la nuova edizione dello SlimeFest, l’evento di musica e divertimento di Nickelodeon, dove i protagonisti sono i ragazzi e i loro talent preferiti. Quest’anno a condurre la giornata piena di slime verde e appiccicoso sarà la cantante Federica Carta che, oltre a presentare, si esibirà insieme al resto del cast: Alessandro Casillo, Briga, Emma Muscat feat. Biondo, Einar, Matteo Markus Bok, Mose, Shade e Thomas. Ad animare il palco arriveranno anche alcuni talent e creator tra i più amati dai ragazzi: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti.

Il 29 giugno sarà Dragon Ball Super Day, un appuntamento imperdibile per tutti i fan del famosissimo manga con tante soprese per tutti i partecipanti. Oltre al Dragon Ball Super Village – allestito con giochi di abilità, gonfiabili e ambientazioni a tema – ci sarà la possibilità di incontrare Goku, Junior e Vegeta per un selfie tra sfere magiche e onde di energia. Sabato 6 luglio, insieme a tutta la Riviera Romagnola e Marchigiana, Mirabilandia si tingerà di rosa per una serata in cui fare festa. Ci si divertirà ballando fino alle 23 con il big beat dei Lucky Lucianos, che proporranno un repertorio rock & roll e rhythm & blues degli anni ’50 carico di energia e divertimento, per celebrare la Notte Rosa 2019.

Direttamente dal canale Super! arriva Kally’s Mashup, la famosa serie tv argentina per ragazzi. Per due giorni – 13 e 14 luglio – il Parco ospiterà una speciale scuola di musica in cui le animatrici insegneranno a bambini e adolescenti i passi di una coreografia sulle note della famosa sigla “Key of Life”. Dopo un passaggio nell’area make-up per l’applicazione di glitter, henné tattoo, trucchi e trecce in stile Kally, la propria performance sarà pronta per essere registrata e partecipare alle selezioni. La migliore andrà online sui canali social ufficiali della serie Kally’s Mashup (TikTok e Instagram) e in onda in tv e su Super!, il canale di intrattenimento per ragazzi in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom International Media Networks, visibile al canale 47 del DTT e 625 di Sky.

Apertura prolungata sabato 27 luglio, per festeggiare tutti insieme i 27 anni di Mirabilandia. Una festa di compleanno senza precedenti che quest’anno diventa Holi Dance Festival, all’insegna della musica e dei colori in perfetto stile indiano. Ad accompagnare il lancio in aria delle polveri colorate, per un’atmosfera unica di grande divertimento in cui i protagonisti diventano gli spettatori, ci saranno performance e dj set. Alla consolle e sul palco si alterneranno, per la serata dalle ore piccole, i deejay più famosi dei locali di Ibiza e non solo, accompagnati da vocalist e artisti protagonisti della scena dance, hip hop e trap italiana e internazionale. Holi Dance Festival è una tappa del tour ufficiale del più grande festival dei colori che quest’anno, per la prima volta, arriva anche al Parco ravennate.

Dal 15 al 18 agosto al calar delle tenebre, dalle 21 alle 24, andrà in scena il Summer Horror Festival per un’estate da brividi. Quattro giorni di sorprese terrificanti, durante i quali gli ospiti più coraggiosi potranno festeggiare il Ferragosto in compagnia di creature spettrali, streghe, zombie e vampiri nella speciale Summer Horror Zone.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche quest’anno Pigiamalandia, il pigiama party da record che sabato 14 settembre animerà il Parco. Accompagnati dal rockin’ swing dei Good Fellas, tutti gli ospiti in pigiama potranno prendere parte alla sfilata per le vie di Mirabilandia, divertirsi con la battaglia dei cuscini ed ascoltare i racconti di un fantastico Contastorie che accompagnerà gli ospiti più giovani nel magico mondo delle fiabe. Una giornata imperdibile che si concluderà con l’ultimo Night Show della stagione.

