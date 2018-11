Montalcino (SI) – La cerimonia del tappo 10 e 11 novembre

Dove: Montalcino (SI)

Dal: 10-11-2018

Al: 11-11-2018

Da quasi un secolo alla Fattoria dei Barbi a Montalcino si ricolmano e si cambiano i tappi alle bottiglie di Brunello e di Brunello Riserva dei Barbi – custodite nelle nostre Cantine dove riposa una collezione completa dal 1892 a oggi – e, gratuitamente, anche a quelle dei nostri clienti. La risommatura è un’operazione necessaria per permettere al Brunello di invecchiare. Col passare del tempo infatti le bottiglie piano piano scolmano: il tappo di sughero perde elasticità e coesione, e non aderisce più perfettamente al vetro: è quindi necessario riportare il vino al livello giusto e cambiare il tappo.

La Cerimonia del Tappo è un procedimento così esclusivo e prezioso che abbiamo deciso di rendere questo evento un momento di festa e di condividere la giornata insieme a tutti gli amici che vorranno partecipare: sarà possibile portare i propri Brunello da risommare – purché abbiano oltre vent’anni – lasciandoli in Cantina per poi esser avvertiti quando saranno pronti oppure semplicemente assistere alla risommatura effettuata in pubblico nel pomeriggio dal nostro Maestro Cantiniere, Maurizio Cecchini, che illustrerà tutti i passaggi necessari: dopo l’esame visivo, olfattivo e gustativo, viene eseguita la risommatura con vino conservato in stato ottimale nelle nostre cantine e, infine, la successiva ritappatura, con sugheri nuovi marcati Barbi e l’apposizione della capsula sulla bottiglia. Il sughero vecchio infine viene legato al collo della bottiglia con un filo rosso. Vengono ricolmate solo bottiglie di oltre vent’anni, conservate in stato ottimale, e non quelle difettose, perché mal conservate. Le bottiglie che risultano non idonee vengono restituite ai possessori senza ricolmarle.

L’appuntamento è alle ore 15 sia sabato 10 novembre sia domenica 11 novembre. A seguire visita guidata alle antiche Cantine di affinamento con degustazione e visita guidata al Museo del Brunello

La Taverna dei Barbi sarà aperta come di consueto sia a pranzo che a cena (si consiglia la prenotazione) e le visite pubbliche alle Cantine con inizio alle 12 e alle ore 15.30 avranno normale svolgimento. Ingresso: 35 euro a persona, pranzo e/o cena esclusi.