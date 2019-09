Montecatini Terme (PT) – VII edizione di Food&Book dall’11 al 13 ottobre

Dove: Montecatini Terme (PT)

Dal: 11-10-2019

Al: 13-10-2019

Grande attesa a Montecatini Terme per la settima edizione del Festival Food&Book, in programma dall’11 al 13 ottobre. La manifestazione ruota attorno al binomio cibo e cultura e raduna ogni anno ospiti di fama internazionale. Le precedenti edizioni, infatti, hanno visto la partecipazione di scrittori come Carmine Abate, Simonetta Agnello Hornby e Andrea Vitali; saggisti come Roberto Giacobbo e Eliana Liotta; chef come Gualtiero Marchesi, Andrea Berton e Ezio Santin.

Il tema dell’edizione 2019 di Food&Book – “Sostenibilità, economia circolare e spreco alimentare” – è più attuale che mai. La cena di sabato 12 ottobre proporrà infatti un menu di piatti realizzati da chef pluristellato con gli scarti.

In programma un evento dedicato al pane, per ricordare il grande Corrado Barberis con un’edizione speciale del suo “Atlante dei prodotti tipici: il Pane”. Non mancheranno gli incontri dedicati al vino, come nelle scorse edizioni che hanno visto la partecipazione di oltre 600 produttori alla degustazione di Slowine.

Domenica mattina, sempre in tema di recupero degli avanzi, si terrà il Festival della Polpetta, che vedrà dieci chef interpretare questo piatto popolare. In programma anche un corso gratuito di aggiornamento per giornalisti che offrirà crediti formativi e un workshop sul tema “Cultura, Prodotti Tipici e piatti tradizionali come risorsa per piccoli comuni” e in questa sede si parlerà anche dei Parchi letterari con il presidente Stanislao de Marsanich.

Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito del Festival.