Monteriggioni (SI) – Il Festival medievale dedicato alla donna dal 4 al 14 luglio 2019

Dove: Monteriggioni (SI)

Dal: 04-07-2019

Al: 14-07-2019

Torna la Festa Medievale di Monteriggioni con la sua XXIX edizione; tema di quest’anno è “…La donna al tempo di Dante: Quella che ‘mparadisa la mia mente”. L’appuntamento è previsto per i giorni 4-5-6-7 luglio e 12-13-14 luglio 2019 a Monteriggioni. Ormai riconosciuta come una fra le più importanti e longeve rievocazioni storiche del nostro paese, la Festa Medievale di Monteriggioni all’interno del Castello, è diventata uno degli eventi simbolo dell’estate Toscana. La festa ha inizio il 4 luglio con un banchetto medievale molto suggestivo al Castello, dove si intrecciano sapori e intrattenimento. In questa edizione ci saranno rievocazioni storiche, grande spazio al mercatino medievale, agli artisti di strada ed al coinvolgimento del pubblico, non solo visivo e uditivo, ma anche esperenziale. Le famiglie saranno protagoniste della festa con spazi dedicati soprattutto all’intrattenimento dei bambini, con giochi e narrazioni specifiche. La festa prevede danze e spettacoli ogni giorno, stand gastronomici e musica tradizionale. Chiuderà domenica 14 luglio con i tradizionali fuochi d’artificio sulle mura del Castello. Qui il programma completo: http://www.monteriggionimedievale.com/programma-2019/