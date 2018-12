Nasce il noleggio a breve termine di Ariel Car

Ariel Car, società del Gruppo Ecoprogram specializzata nella vendita di vetture e nel noleggio a lungo termine, presenta il primo Freedom Mobility Store, un vero e proprio spazio dedicato al nuovo servizio di noleggio a breve termine “Noleggia e Parti” che l’azienda propone ai viaggiatori che transitano dalla stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana. “Noleggia e Parti” è il servizio di noleggio a breve termine pensato da Ariel Car per consentire agli utenti di poter disporre di una vettura non appena scendono dal treno e favorire così un nuovo modello di mobilità, in linea con i valori aziendali.

Il nuovo servizio di Ariel Car, semplice e rapido da utilizzare, è attivo dal 17 dicembre e inizialmente metterà a disposizione vetture di due segmenti, City Car e Crossover di ultimissima generazione, tutte Euro 6 con un ridotto livello di emissioni. In un secondo momento, inoltre, la flotta verrà integrata con vetture ibride. L’utente che necessita di un’auto potrà accedere al servizio “Noleggia e Parti” via telefono o tramite l’apposito modulo sul sito dedicato, www.noleggiaeparti.it, senza doversi registrare: dovrà semplicemente effettuare una richiesta di disponibilità della vettura e attendere la conferma. Una volta ricevuta, potrà ritirare le chiavi presso il Freedom Mobility Store, regolarmente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 20 e sabato e domenica su appuntamento ma, previa richiesta, disponibile anche dalle ore 6,30 alle 23 per il ritiro o la consegna della vettura, per garantire la copertura di tutta la fascia oraria di servizio dei treni che effettuano fermate nella Stazione AV Mediopadana. Il noleggio a breve termine proposto da Ariel Car ha una tariffa flat giornaliera a partire da €30,00 e prevede che il ritiro e la consegna dell’auto vengano effettuati nello stesso posto, appunto il Freedom Mobility Store.

Ariel Car sta anche sviluppando due nuove iniziative per tutti gli utenti che raggiungeranno la Stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia con la propria vettura. Il primo è l’innovativo Car Valet, un servizio grazie al quale sarà possibile lasciare l’auto in una postazione a ridosso della stazione con accesso diretto ai binari, consegnando le chiavi a un incaricato Ariel Car che si premurerà di parcheggiarla e riconsegnarla. Inoltre, Ariel Car renderà disponibili i servizi opzionali ma utili di Tagliando e Cambio Gomme a chi parcheggerà in stazione: grazie alla sua expertise e ai suoi furgoni di Officina Mobile, Ariel Car potrà prendersi cura delle vetture dei passeggeri che lo richiederanno.

Freedom Mobility: il concept di servizi Ariel Car per una nuova mobilità

All’interno del Freedom Mobility Store sarà possibile scoprire tutta l’ampia offerta di servizi Ariel Car inseriti nel programma Freedom Mobility, un nuovo concept volto a immaginare e realizzare il futuro della mobilità e a far vivere in modo sempre più coinvolgente l’esperienza di acquisto e il noleggio di una vettura. Oltre ai veicoli proposti da Ariel Car, provenienti dal parco di Arval Italia, attentamente controllati durante il loro intero ciclo di vita e accompagnati da una speciale “carta d’identità” che ne racconta i dettagli anagrafici e la storia manutentiva e riparativa, il pubblico potrà conoscere anche le altre iniziative proposte dall’azienda, quali la Consegna a Domicilio e la garanzia Soddisfatti o Ricambiati. La Consegna a Domicilio permette ai clienti di acquistare da Ariel Car un’auto usata a distanza e di farsela consegnare comodamente a casa; la garanzia Soddisfatti o Ricambiati consente, entro 15 giorni dall’acquisto o 1.000 km percorsi, di cambiare la vettura scelta in totale tranquillità, in caso di nuove esigenze.

Stazione AV Mediopadana: unico scalo viaggiatori intermedio della linea ad alta velocità Milano-Bologna

La Stazione AV Mediopadana, opera architettonica progettata dall’archistar Santiago Calatrava nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione di Reggio Emilia, è una delle principali stazioni dell’alta velocità del Nord Italia, l’unica in linea fra Milano e Bologna e con un traffico di passeggeri in costante crescita (oltre 2.000 al giorno nel 2016, fonte RFI). Distante 4 Km dal centro storico e 1 Km dal casello autostradale A1, è stata pensata e progettata per servire l’intera area mediopadana, un territorio di circa 11.000 km² compreso tra le città di Modena e Parma. Ogni giorno, sono 60 i convogli AV che fermano alla Stazione AV Mediopadana, tra Frecciarossa di Trenitalia e Italo di NTV, e oltre 2.500 i passeggeri in transito. Anche per questo, Reggio Emilia è una città con una forte esigenza di mobilità, spesso richiesta da utenti business che raggiungono il territorio in treno e che poi devono proseguire il proprio viaggio con altri mezzi, non sempre disponibili o comodamente accessibili.