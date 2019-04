New York – Hyundai e Christie’s: tecnologia e arte si incontrano il 25 giugno 2019

Dove: New York (USA)

Quando arte e tecnologia si fondono danno sempre spettacolo: Hyundai presenterà l’evento “Art + Tech Summit 2019: The A.I. Revolution”, in programma nella sede di Christie’s, a New York, il 25 giugno prossimo. L’incontro guiderà i partecipanti attraverso una conversazione sulla commistione tra arte e tecnologia, con una conferenza che offrirà spunti e approfondimenti da parte di leader del settore in tutto il mondo. Realizzato in collaborazione con Christie’s Education, il summit riunirà opinion leader, esperti del settore, accademici e artisti per una serie di panel discussion e presentazioni dirette ad esplorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (AI) sul mondo dell’arte.

L’evento vedrà anche l’esposizione di alcuni modelli simbolo della gamma Hyundai:

il nuovo SUV a idrogeno NEXO

il SUV di grandi dimensioni Palisade, presentato al Salone di Los Angeles 2018

la nuovissima Sonata, uno dei modelli più venduti di Hyundai, che ha appena fatto il suo debutto al Salone di New York

Gli argomenti trattati durante la conferenza includeranno:

Il modo in cui gli artisti utilizzano l’apprendimento automatico e le innovazioni

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul collezionismo e sui musei

Gli strumenti per l’industria dell’arte

Le implicazioni legali, etiche e sociali dell’Intelligenza Artificiale

L’uso dell’analisi dei dati

Le tendenze e le previsioni sul futuro dell’Intelligenza Artificiale

Parteciperanno al summit come relatori Hyundai ARTLAB, Google, Pace Gallery, MIT Technology Review, Pace, Metropolitan Museum of Art, The New Museum e molti altri. Tra gli artisti saranno presenti anche Robbie Barrat e Martha Fiennes. Fondata nel 1766 da James Christie, Christie’s è considerata la più nota casa d’aste al mondo con una presenza globale in 46 paesi e 10 filiali in tutto il mondo, tra cui l’Italia. Ulteriori informazioni, incluso l’elenco completo dei relatori e l’ordine del giorno insieme ai dettagli su biglietti e location, sono disponibili su sito: https://www.christies.com/art-and-tech