Non solo mare: quattro borghi da vedere nelle Marche

Meta estiva di tanti italiani, le Marche non sono solo mare e spiaggia. Monti imponenti, verdi colline, riserve naturali, grotte nascoste e borghi incantati: la regione ha molto da offrire ai suoi visitatori.

Se avete in programma una vacanza nelle Marche, non perdetevi questi quattro borghi: godetevi la loro tranquillità e semplice bellezza.

Acquaviva Picena

A metà tra i monti e il mare, Acquaviva Picena sorge su una collina a 359 metri di altezza e gode di una vista splendida sulle Marche: nelle giornate più limpide, si stagliano all’orizzonte i Sibillini e il Gran Sasso. Il borgo di origini medioevali è racchiuso da mura e bastioni ben conservati che culminano nell’imponente fortezza, capolavoro di architettura militare. Da non perdere la chiesa di San Lorenzo, il convento di San Francesco e il curioso museo della Pajarola, tipico cesto di paglia.

Offida

Soprannominato “il paese del sorriso”, Offida si trova su uno sperone roccioso, fra le valli del Tronto e del Tesino. Le sue origini sono antichissime e misteriose, tanto che lo stesso toponimo è oggetto di diverse interpretazioni. Circondato da mura del XV secolo, a Offida potete ammirare i resti della rocca cinquecentesca, la suggestiva chiesa di Santa Maria della Rocca, la piazza del Popolo e la chiesa della Collegiata. Il paese è famoso per l’arte del merletto a tombolo, attività artigianale che si tramanda di generazione in generazione, e per il suo Carnevale.

Montelupone

Sulle dolci colline marchigiane si incontra Montelupone, uno dei borghi più belli di Italia e Bandiera Arancione del Touring Club. Passeggiate, senza fretta, nel borgo antico alla ricerca degli eleganti palazzi del Settecento color biscotto – Palazzo Giochi, Palazzo Fesco e Palazzo Bordoni. Sulla piazza centrale si affaccia il Palazzetto del Podestà, al cui interno si trova la Pinacoteca civica, la trecentesca Torre Civica e il palazzo comunale che ospita il Teatro Nicola degli Angeli.

Grottammare

Grottammare, “la perla dell’Adriatico”, si trova a soli due chilometri da San Benedetto del Tronto, nel cuore della Riviera delle Palme. È famoso per il suo ampio lungomare, le sue spiagge dorate, e per il suo antico borgo adagiato sui colli. Dalle ville in stile liberty alle opere dello scultore Fazzini, fino alle chiese nascoste tra i vicoli e al museo Sistino, Grottammare vanta un ricco patrimonio artistico, storico e culturale.

