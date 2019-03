Novara – Taste Alto Piemonte dal 30 marzo al 1° aprile 2019

Dove: Novara

Dal: 30-03-2019

Al: 01-04-2019

Tra poco più di un mese il castello Visconteo Sforzesco di Novara aprirà nuovamente le suggestive sale a Taste Alto Piemonte, l’evento giunto alla sua terza edizione, dedicato ai grandi vini dell’Alto Piemonte e ai suoi prodotti. Un appuntamento col territorio e del territorio, organizzato dal Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte con il sostegno della Regione Piemonte, il patrocinio del Comune di Novara, il supporto della Camera di Commercio di Novara, della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, dell’Atl Novara e della Fondazione del Castello di Novara, e con la rinnovata collaborazione di A.I.S Piemonte. Una manifestazione imperdibile che offre la possibilità di incontrare direttamente più di 50 aziende vitivinicole, che proporranno a stampa, operatori e appassionati le ultime annate delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte tutelate dal Consorzio: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, Valli Ossolane DOC.

IL PROGRAMMA

Durante le giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, i produttori vinicoli delle quattro province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola si ritroveranno nell’affascinante cornice del Castello di Novara per presentare i grandi vini dell’Alto Piemonte. Vini che da quest’anno saranno in vendita per tutta la durata dell’evento presso il nuovo spazio Enoteca allestito all’interno del Castello. Taste Alto Piemonte offrirà non solo vino ma anche una vetrina di prodotti tipici quali formaggi, riso, salumi, miele, zafferano ed altre produzioni tipiche locali.

Grande novità il Bistrot di Taste Alto Piemonte: un’area ristoro in cui il pubblico potrà acquistare piatti e soddisfare il palato con varie proposte pensate per tutti i gusti, dai primi al caffè, grazie anche al supporto dell’Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese.

Attraverso walk around tasting e seminari dedicati a temi di approfondimento, a cui sarà possibile iscriversi sul sito musement.com o con registrazione in loco, il pubblico degli addetti ai lavori e dei winelovers, avranno la possibilità di incontrare e scoprire le eccellenze dell’Alto Piemonte, in un contatto diretto con produttori ed esperti.

Sabato 30 marzo, dalle 11.00 alle 15.00 l’accesso a Taste Alto Piemonte sarà riservato alla stampa e agli operatori di settore, mentre dalle 15.00 alle 19.00, la manifestazione aprirà anche al pubblico. Tornano a grande richiesta i seminari, curati da AIS Piemonte, dedicati alle diverse zone vinicole dell’Alto Piemonte, (al costo di euro 20,00 a persona). Il primo si terrà dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di sabato 30 marzo e sarà dedicato alle denominazioni Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane. I vini plasmati dal ghiaccio.

Nella giornata di domenica 30 marzo dalle 10.00 alle 20.00 il pubblico potrà accedere ai banchi di degustazione. Dalle ore 10.30 seguiranno i tre seminari in programma dalle 10.30 alle 12.00 con un focus sui territori Lessona e Bramaterra. I vini nati dal mare; dalle 14.00 alle 15.30 Ghemme, Fara e Sizzano. I vini delle terre emerse e in chiusura di giornata dalle 16.30 alle 18.00 l’approfondimento guidato dagli esperti dell’AIS sarà dedicato a Boca e Gattinara. I vini figli del fuoco.

La giornata di lunedì 1 aprile, dalle ore 09.00 sino alle ore 14.00, vedrà nuovamente l’apertura dei banchi di assaggio di Taste Alto Piemonte, suddivisi per denominazione, con la presenza di molte aziende, in affiancamento ai sommelier professionisti AIS, apertura riservata esclusivamente ai professionisti e agli operatori di settore. L’ingresso al pubblico in questa giornata non è previsto. Parallelamente gli ospiti internazionali, operatori e giornalisti del settore, saranno coinvolti in un press tour che nelle giornate di domenica 31 e lunedì 1 li porterà a scoprire ed approfondire la loro conoscenza del patrimonio vitivinicolo dell’Alto Piemonte attraverso la visita diretta nei diversi territori.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

SABATO 30 MARZO: dalle 15.00 alle 19.00

DOMENICA 31 MARZO: dalle 10.00 alle 20.00

TARIFFE

BIGLIETTO GIORNALIERO PER PRIVATI: 20 €

RIDOTTO PER SOCI AIS, FISAR, ONAV, ASPI, FIS, SLOW FOOD: 15 €

(esibendo la tessera associativa). GRATUITO per operatori e professionisti di settore (esibendo biglietto da visita e tesserino). SEMINARI DI APPROFONDIMENTO: 20 €

Sul sito www.tastealtopiemonte.it è possibile accreditarsi e acquistare i biglietti di ingresso