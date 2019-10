Oasi Zegna (BI) – Foliage d’autunno, dal 5 ottobre al 10 novembre

Dove: Oasi Zegna (BI)

Dal: 05-10-2019

Al: 10-11-2019

Tra gli 800 e 2000 metri, il parco naturale dell’Oasi Zegna è il posto perfetto per ammirare il foliage d’autunno: un’esplosione di giallo, arancio, rosso e marrone, fino alle più suggestive tinte del viola. Il territorio dedica ai colori dell’autunno sei weekend guidati alla scoperta di questo affascinante momento dell’anno.

Bosco del Sorriso: 5 e 6 – 12 e 13 – 19 e 20 ottobre

A Bielmonte, tre weekend di passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche esperte del territorio. Non semplici camminate, ma veri percorsi esperienziali nel Bosco del Sorriso, in Valsessera, che lascia incantati con le sue betulle, gli abeti, i faggi e i larici, ma anche per i suoi panorami. Ogni escursione dura circa due ore; è adatta a grandi, bambini e amici a quattro zampe.

Ritrovo: Bocchetto Sessera – Bielmonte

Orari: 10.30 e 14.30. Info: +39.015.0990725 – 349 6252576 – overalp@overalp.com

Brughiera: 26 e 27 ottobre – 2 e 3 – 9 e 10 novembre

A Trivero Valdilana, tre weekend di escursioni guidate su itinerari adatti a tutti, camminando tra i boschi secolari della Brughiera, zona particolarmente ricca di castagni, che in autunno sfoggiano una tavolozza di tonalità calde del giallo, arancio e marrone. A fine escursione, sarà possibile visitare il Santuario mariano Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec), fra i più importanti del Piemonte.

Ritrovo: Ristorante Il Castagneto (Trivero Valdilana)

Orari: 10.30 e 14.30. Info: +39.015.0990725 – 349 6252576 – overalp@overalp.com

Castagnea: 19 e 20 ottobre

A Castagnea di Portula, una speciale due giorni dedicata alla castagna, con degustazioni, mercatini, passeggiate nel bosco e tante curiosità tutte da scoprire, a cura dell’agriturismo Oro di Berta. Domenica 20 ottobre, la giornata sarà dedicata agli amici a quattro zampe, con un’escursione guidata dall’esperta cinofila Theodora Biganzoli. Dulcis in fondo, “castagnata” per tutti.

Info Oro di Berta: 015.756501. Info dog trekking: 340.8337640 – info.dogs@libero.it

Gli itinerari green di Biella da Vivere

Il tour operator Biella da Vivere organizza itinerari turistici tra Oasi Zegna e in tutto il territorio biellese in chiave sostenibile e green. I pacchetti sono pensati con partenza dalla stazione FS di Biella, per permettere ai partecipanti di arrivare in treno o lasciare la macchina e proseguire con navette dedicate:

– Casa Zegna, Biella e il Ricetto di Candelo: il 29 settembre, visita alle destinazioni omonime.

– I colori del foliage e la città di Biella: il 13 ottobre, dopo la visita a Biella, passeggiata alla scoperta del foliage nel Bosco del Sorriso. Qui ci si troverà circondati da betulle, faggi, abeti e larici, in un percorso di circa due ore adatto anche ai bambini.

– Il foliage dell’Oasi Zegna e il Ricetto di Candelo: Il 19 ottobre, visita alle destinazioni omonime e alla magia dei colori dell’autunno.

– L’Oasi Zegna e il Santuario di Oropa: il 20 ottobre, Scorci e foliage dell’Oasi Zegna e visita al più importante santuario mariano delle Alpi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.bielladavivere.it