Ocean Film Festival: un tuffo al cinema in tutta Italia

Torna in Italia l’Ocean Film Festival, il festival cinematografico nato in Australia nel 2014 e dedicato al pianeta acqua e alle creature che lo abitano. Giunto alla terza edizione italiana, quest’anno presenta un calendario di 15 tappe in 14 città, con partenza il 14 ottobre a Milano presso il Teatro Nazionale CheBanca!.

Sono otto i corto e mediometraggi protagonisti dell’Ocean Film Festival 2019. Tutti ruotano attorno all’oceano, raccontando avventure in barca vela, surf in ambienti estremi, free diving, animali selvatici che popolano gli oceani.

Tra i film in programma, I Am Fragile spiega i pericoli che sta vivendo l’ecosistema artico a causa dei cambiamenti climatici, dando grande spazio agli orsi polari, la cui popolazione potrebbe ridursi del 30% entro i prossimi 35 anni. Manry at Sea racconta invece la straordinaria avventura di Robert Manry, un apparentemente tranquillo redattore che, nel 1965, in 78 giorni attraversò l’Oceano Atlantico su una minuscola barca a vela. Southern Right Whale è infine un grande omaggio alla Balena Franca, una specie protetta fin dal 1937 e regina assoluta delle creature marine.

Calendario

14/10/19 – Milano – Teatro Nazionale CheBanca!

14/10/19 – Firenze – Cinema La Compagnia

15/10/19 – Lecco – Cinema Palladium

15/10/19 – Livorno – The Space Cinema – Sala 4

16/10/19 – Roma – The Space Cinema Moderno – Sala 3

17/10/19 – Saronno – Cinema Silvio Pellico

17/10/19 – Napoli – The Space Cinema – Sala 11

21/10/19 – Padova – Multisala MPX-Pio X – Sala Petrarca

21/10/19 – Torino – Cinema Massimo – Sala 1 e Sala 2

22/10/19 – Udine – The Space Cinema Pradamano

22/10/19 – Torino – Cinema Massimo – Sala 1

23/10/19 – Trieste – Cinema Ambasciatori

23/10/19 – Bologna – Cinema Teatro Antoniano

24/10/19 – Genova – The Space Cinema Porto Antico – Sala 6

29/10/19 – Brescia – Cinema Nuovo Eden

Ogni serata vede la proiezione di tutti i corto e mediometraggi selezionati per l’edizione in corso e il programma sarà identico per tutte le date. I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano.

Per informazioni sul programma e per acquistare i biglietti, consultare il sito: www.oceanfilmfestivalitalia.it/