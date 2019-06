Oliveti Aperti in Liguria: quando l’olio conquista il palato

In Liguria al via la prima edizione di Oliveti Aperti, un week-end alla scoperta dell’olivicoltura eroica attraverso cultura, ambiente ed enogastronomia.

Nel fine settimana del 15-16 giugno saranno 32 le aziende di produzione dell’olio Riviera Ligure DOP, coinvolte nella prima edizione di Oliveti Aperti, tra oliveti e frantoi diffusi sul territorio. L’iniziativa che punta al turismo sostenibile lanciata dal Consorzio di tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure con la collaborazione di Fondazione Qualivita e il supporto di Regione Liguria, ha l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti attraverso esperienze legate alla tradizione dell’olivicoltura regionale.

L’originalità del progetto permetterà di scoprire i paesaggi della Riviera e i borghi dell’entroterra scegliendo all’interno di un numeroso programma di eventi offerto dalle aziende produttrici: degustazioni, enogastronomia, trekking, corsi di cucina e itinerari culturali passando per il concerto sotto gli ulivi e i laboratori sull’Arte dei muretti a Secco, Patrimonio dell’umanità Unesco dal 2018.

Dopo le proposte vitivinicole, anche le imprese olivicole si aprono al pubblico, offrendo attività esperienziali per una migliore comprensione del territorio e dei suoi prodotti, attivando sinergie tra diversi operatori locali. L’olio Riviera Ligure DOP diventa così un simbolo d’eccellenza adatto a raccontare l’unicità delle zone di appartenenza, creando le basi per una proposta turistica sostenibile alla scoperta di borghi e luoghi ancora inesplorati.

Un evento che nasce in una regione storicamente legata all’olivicoltura come la Liguria con l’auspicio di sensibilizzare i consumatori sul vero valore dell’Olio Extravergine di Oliva certificato sia per le qualità nutrizionali, sia per l’importanza nello sviluppo dei territori del vero made in Italy agroalimentare.

A raccontare questa prima edizione, infine, ci penserà Patrizio Roversi che guiderà il tour dedicato alla stampa di settore “Oliveti Aperti Experience” alla scoperta degli oliveti e dei frantoi delle aziende del Consorzio, ma anche dei principali elementi culturali della zona di produzione dell’Olio Riviera Ligure DOP.

Visita la pagina ufficiale del’evento: www.olivetiaperti.it