Famosa per il prosciutto crudo, il Parmigiano e i tortelli, Parma è la capitale della Food Valley e dal 2015 la prima “Città creativa della gastronomia” dell’Unesco. Non a caso qui si trova Alma, la scuola di cucina internazionale che ha come rettore Gualtiero Marchesi; il sistema di Musei del cibo e l’Accademia della Barilla.

Un weekend a Parma è consigliato a tutti, ma in particolare ai buongustai e amanti del cibo di qualità. Qui trovate le nostre cinque osterie preferite, dove è possibile gustare i migliori piatti della tradizione parmigiana.

1. Osteria dello Zingaro

A pochi passi dal Duomo, nel centro della città, l’Osteria dello Zingaro è un locale piccolo, accogliente e informale. Non mancano mai i salumi e i primi piatti della tradizione, ma il vero cavallo di battaglia è la carne di cavallo cruda. Lasciatevi consigliare nella scelta dei vini locali da abbinare alle pietanze.

Osteria dello Zingaro, Borgo del Correggio 5B



2. Trattoria del Ducato



Non lontano dallo Stadio Tardini, la Trattoria del Ducato è un punto di riferimento per i parmigiani in cerca di un locale accogliente e di sobria eleganza. Da provare la torta fritta, i primi a base di tartufo nero di fragno e i funghi porcini in stagione. Ottimi anche i dolci preparati in casa.

Trattoria del Ducato, via Paganini 5

3. Osteria Virgilio



Nel cuore di Oltretorrente, il quartiere popolare simbolo della resistenza antifascista, l’Osteria Virgilio propone una cucina essenziale, semplice, legata al territorio e alle tradizioni. Notevoli i taglieri di salumi e formaggi, la pasta fresca fatta in casa e i secondi di carne. Conta una trentina di copertina ed è sempre meglio prenotare.

Osteria Virgilio, strada Inzani 3

4. Alfione

Ristorante, gastronomia ma prima di tutto salumeria: Alfione è un locale unico che offre prodotti di eccellente qualità. Al di là dei salumi, potete ordinare alla carta dalle 12 alle 22 oppure scegliere direttamente al banco le specialità gastronomiche del giorno. Ottima la pasta fresca, la carta dei vini, l’accoglienza calorosa e l’atmosfera rilassata.

Alfione, viale Piacenza 7

5. Ai Due Platani

Situata a Coloreto, a pochi chilometri dal centro della città, la Trattoria Ai Due Platani si è aggiudicata il titolo di Trattoria dell’Anno della Guida de L’Espresso 2019. Propone un menu di tradizione con alcune interessanti interpretazioni moderne: molto apprezzati i tortelli di zucca, i salumi, il foie gras e lo zabaione servito con la torta sbrisolona. Ottima anche la carta dei vini.

Ai Due Platani. Strada Budellungo, 104/a. Coloreto

Sul numero 276 (dicembre/gennaio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 novembre, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato a Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020.