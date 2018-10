Pavia – L’Autunno pavese dal 5 all’8 ottobre

Dove: Pavia

Dal: 05-10-2018

Al: 08-10-2018

Dal 5 all’8 ottobre il Palazzo Esposizioni di Pavia si farà teatro di “Autunno Pavese”, la storica rassegna di prodotti enoagroalimentari del territorio pavese promossa dalla Camera di Commercio di Pavia attraverso l’azienda speciale Paviasviluppo. Giunta alla sua sessantaseiesima edizione, la kermesse promette di regalare anche quest’anno un ricco programma di iniziative con un format rinnovato. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino ed assaporare il gusto tipico e la vera qualità del territorio. Quattromila metri quadri divisi tra i piatti forti delle produzioni tradizionali e più recenti: dai salumi e i formaggi, passando per il riso e il vino, fino ai funghi e ai tartufi. Ma anche lo zafferano, il gelato alla crema di riso Carnaroli, il Riscotto, biscotto-riso alla vogherese e le ciambelline ai vini dell’Oltrepò. Ce n’è per tutti i gusti. Un centinaio di espositori del settore, a cui si aggiungono esperti del mondo food&wine, che proporranno degustazioni ad hoc. Due le aree deputate alla degustazione, una dedicata ai risotti, con la classica tasca con bicchiere per l’assaggio dei vini delle colline pavesi. A queste si aggiungono trenta laboratori, per adulti e bambini, e showcooking serali con alcuni tra i più noti chef del panorama gastronomico italiano e internazionale, come Davide Oldani, Sergio Barzetti, Luciano Tona e Alberto Menino da Masterchef Italia 7, e Rita Loccisano, visual fooder da Gambero Rosso Channel.

Ma non finisce qui. Sì, perché questa edizione riserva grandi novità. A cominciare da un’intera giornata incentrata sugli incontri d’affari che, prevista per lunedì 8, conferisce un carattere di internazionalità alla manifestazione con un canale B2B e di incontri tra produttori e aziende con buyers internazionali e operatori italiani, che va ad aggiungersi a quello rivolto ai consumatori. Completano il quadro un’ampia varietà di workshop per gli operatori del settore e della filiera. È dall’incontro incessante tra tradizione ed innovazione che prende le mosse Autunno Pavese 2018. Un evento che, con uno sguardo al passato, punta a raccontare e dipingere il futuro di un intero settore, tra tecnologie all’avanguardia e metodi agricoli, reti imprenditoriali e temi di attualità.

Autunno Pavese 2018 ha il patrocinio del Comune di Pavia, di Regione Lombardia e del Ministero delle Politiche Agricole, con la partecipazione dell’Università degli Studi di Pavia.