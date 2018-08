Peugeot, arriva la collezione di bici LEGEND

Questa notizia farà sicuramente piacere ai lettori di In Bici. Peugeot lancia una nuova gamma di biciclette LEGEND ispirate allo stile dei modelli mitici del marchio. La collezione destinata è a tutta la famiglia. Lo stile dei telai e l’intramontabile decorazione a scacchi bianca e nera evocano le leggendarie bici del Leone costruite negli oltre 130 anni di storia del marchio. La collezione LEGEND è pensata anzitutto per un uso urbano con vari stili: Fixie urban, Road e City. È disponibile anche una collezione Junior per offrire una prima esperienza di bici di qualità ai bambini dai 2 ai 6 anni. Prezzi da 179 a 749 euro. Per saperne di più si può visitare il sito cycles.peugeot.com