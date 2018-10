Piacenza – Fiera agroalimentare dal 27 al 29 ottobre

Dove: Piacenza

Dal: 27-10-2018

Al: 29-10-2018

Piacenza avrà finalmente una fiera agroalimentare di alto livello che, con la sua tematica innovativa, potrà davvero distinguersi nel panorama food. Lo slogan sarà “mangiare bene per vivere meglio” e, nonostante il focus verrà puntato sui prodotti tipici del territorio (ma non solo), essi saranno trattati soprattutto in chiave salutistica, per un’alimentazione sana ed equilibrata. L’ultimo weekend di ottobre 2018 (27-29) si aprirà la primissima edizione di Piace.Eat presso Piacenza Expo.

La fiera avrà un Mercato della Salute in cui i produttori del territorio proporranno le loro eccellenze. Non mancheranno incontri scientifico – culturali con esperti del settore, pronti a dare importanti consigli per mangiare meglio nella nostra quotidianità. Infine, per uno sguardo più concreto e di sicuro impatto vari chef si cimenteranno in showcooking a tema, per conciliare gli argomenti sopra trattati senza dimenticare il gusto e l’arte culinaria.