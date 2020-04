“Se voi non venite in Repubblica Ceca, la Repubblica Ceca viene da voi”: queste le parole che l’Ente Nazionale Ceco per il Turismo rivolge ai viaggiatori che per il momento sono bloccati a casa. Dai musei della città di Praga ai castelli della Moravia, passando per verdi riserve naturali, vigneti e grotte sotterranee, anche le meraviglie di questo Paese aprono virtualmente le loro porte a tutti noi, per cominciare a sognare un tempo in cui torneremo a viaggiare.

Qui trovate le quattro visite virtuali da non perdere per scoprire la Repubblica Ceca comodamente in poltrona.

1. Il complesso di Lednice-Valtice

Dichiarato paesaggio culturale dall’Unesco nel 1996, il complesso di Lednice-Valtice è uno dei grandi tesori della Moravia. Si tratta di un’enorme area verde con due castelli fiabeschi, quello di Lednice e quello di Valtice, suggestivi laghetti, foreste, chiese, sentieri e romantiche rovine. Per un tuffo nel passato, visitate virtualmente il castello neo gotico di Lednice, il gioiello dell’intero complesso, ammirate i suoi interni raffinati e la vertiginosa scala a chiocciola della biblioteca.

2. Le grotte del Carso Moravo

Amanti del brivido? Spegnete le luci e avventuratevi nelle viscere della terra, tra le grotte naturali del Carso Moravo, riserva naturale che nasconde più di mille grotte e gole. Qui potete avventurarsi tra canyon, cascate e corsi d’acqua sotterranei navigabili. Calatevi virtualmente nella grotta di Caterina, simile a una cattedrale dalle pareti di roccia, e nello strapiombo Macocha (Matrigna), profondo 138 metri e avvolto da oscure leggende.

3. La città di Brno

Dopo Praga, Brno è la seconda città del Paese. Porta d’accesso ai vigneti della Moravia, vanta una storia millenaria, tutta da scoprire nel centro storico, e il gioiello dell’architettura funzionalista Villa Tugendhat, oggi sotto tutela dell’Unesco. Salite virtualmente sulla collina di Petrov, dove si trova la cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, per godere del panorama sulla città. Per intrattenere i più piccoli, ci sono lo Zoo, il Museo della Tecnica e il Planetario.

4. La cittadina medioevale Znojmo

Immersa nei vigneti troviamo Znojmo, pittoresca cittadina medioevale. Famosa per la produzione vitivinicola, la cittadina nasconde anche il labirinto sotterraneo più articolato di tutta la Repubblica Ceca, lungo ben 25 chilometri. Da non perdere anche il Monastero di Louka, oggi sede del maggiore produttore di vino in Repubblica ceca.