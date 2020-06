Escursioni, weekend e viaggi in bicicletta in tutta Italia

Per un lungo periodo abbiamo guardato fuori dalle nostre finestre in attesa di poter ripartire; abbiamo sognato giorni migliori e finalmente è arrivato il momento di programmarli e viverli.

Dove? Ripartiamo dal nostro paese, da quell’Italia che sa regalare panorami indimenticabili, storia, cultura e una ricca enogastronomia.

Con gli itinerari di FunActive Tours, agenzia specializzata in cicloturismo,

potete ricominciare a viaggiare in sella o a piedi, immergendovi tra le meraviglie della nostra Penisola.

Potete scegliere tra viaggi individuali o di gruppo, trekking più avventurosi o percorsi pianeggianti, perfetti da percorrere con tutta la famiglia.

Se non avete molti giorni, o addirittura se ne avete uno solo,

FunActive Tours vi propone un’escursione giornaliera in bici lungo la ciclabile della Drava, da Dobbiaco fino a Lienz (www.dolomitislowbike.com/it/tour-giornalieri/#regdl=da-dobbiaco-a-lienz) o da Dobbiaco a Cortina(www.dolomitislowbike.com/it/tour-giornalieri/#regdl=da-dobbiaco-a-cortina).

Se avete gualche giorno in più, godetevi un weekend in bicicletta

a Trieste, o a Tarvisio e dintorni, o ancora tra le colline verdi del Prosecco (www.funactive.info/it/cicoturismo/shortbreakprosecco), alla scoperta di antichi castelli, ville aristocratiche, locande e cantine dove riscoprire il piacere dell’ospitalità.

Le alternative per una vacanza più lunga sono tantissime: se partite con tutta la famiglia, vi consigliamo il Bike & Beach lungo la costa Adriatica da Venezia a Trieste (www.funactive.info/it/cicloturismo-famiglie-bici-mare/funactive): facili pedalate, spiagge lunghissime dove fare il bagno o costruire un castello di sabbia, le meraviglie e il fascino delle città marinare di Venezia e Trieste.

Se amate la montagna e il brivido ad alta quota, il Giro delle Dolomiti in MTB (www.funactive.info/it/cicloturismo/mountainbike-dolomiti/funactive-tours) è la soluzione perfetta per voi: preparatevi a pedalare in mountain bike tra i parchi naturali delle Dolomiti di Sesto, delle Dolomiti Ampezzane e di Fanes-Sennes-Braies.

E perché non pedalare in riva al mare? A fine estate, quando le temperature cominciano a calare e i tramonti regalano colori unici, la Puglia è la destinazione ideale per una vacanza su due ruote: il tour Puglia in bicicletta (www.funactive.info/it/cicloturismo/puglia) dura otto giorni e unisce Alberobello a Lecce, attraversando alcune delle città più belle del Salento.

E non dimenticate che alla fine di ogni tappa potete gustare i prelibati piatti della tradizione… quale migliore ricompensa dopo una giornata in bicicletta?

Per Info e Contatti:

FunActive Tours: www.funactive.info

catalogo degli itinerari 2020: www.funactive.info/it/catalogo-funactive-tours/