Ritorna la maratona del Piccolo Paradiso

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi lo scorso 1° maggio, torna la “Maratona del Paradiso” che il prossimo 26 marzo 2019 animerà di nuovo la spettacolare cornice naturale della Polinesia Neozelandese. Con un percorso tecnico mozzafiato, che si svolge tra dislivelli minimi a livello del mare e su strada asfaltata oppure battuta, la competizione regalerà agli appassionati l’emozione di tagliare la finish line nella splendida laguna dell’atollo Aitutaki, considerata la più bella laguna del mondo. Lo straordinario evento prevede sempre tre diverse specialità – 10km, mezza maratona (21.1km), maratona (42.2km) – per un’elevazione massima di 20m e una pendenza massima tra il 7.1% e l’8.0%. Le brezze marine regaleranno il clima ideale per una corsa, con una temperatura minima di 20° e una massima di 26°.

Chi vi accompagna non parteciperà alla corsa? Nessun problema. Le 15 isole che formano l’Arcipelago delle Cook, poste a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii, offrono abbaglianti spiagge bianche, palme da cocco, barriere coralline ed acque turchesi. Lontani dai percorsi turistici più convenzionali, potete praticare lo snorkeling o prendere il sole sorseggiando cocktails, scegliere un’esplorazione stile wild in fuoristrada, in quad o in tuk tuk elettrico e visitare il piùgrande mercato del paese, Punanga Nui, in un vivace connubio di musica, risate e souvenirs. Oppure, ancora, si potrà scegliere di dedicarsi una mini crociera giornaliera o inoltrarsi nelle foreste dell’entroterra, dove il nipote del simpatico Pa, “the medicine man”, racconterà le proprietà e i segreti delle erbe officinali autoctone. Una chicca? L’uscita in Kite SUP illuminato di notte, sotto il cielo stellato. La Maratona del Paradiso di Aitutaki sarà presentata da GO AUSTRALIA presso le Maratone di Venezia (28 ottobre 18) e Firenze (24 novembre 18) presso lo stand di Maratone Australiane.