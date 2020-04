L’emergenza coronavirus ha bloccato anche gli appassionati di montagna e di sci freeride. Ma c’è chi ha aggirato il problema in modo creativo ed è riuscito a “sciare” senza lasciare il salotto di casa. A fine marzo, l’ingegnere spagnolo Philipp Klein Herrero sarebbe dovuto partire per La Grave, sulle Alpi francesi, per una vacanza all’insegna dello sci freeride. “Doveva essere la grande avventura dell’anno, quella che aspettavo con impazienza. Durante la quarantena non ho fatto altro che pensare allo sci, e ho iniziato a studiare come avrei potuto sciare senza lasciare il mio salotto.”

Così nasce la geniale e divertente soluzione del 28enne spagnolo: un video intitolato “Freeride Skiing at Home”, filmato da una GoPro Hero appesa al soffitto. Attrezzato con tuta, guanti, picozza, sci e racchette, il giovane si è avventurato tra le “montagne innevate” (un lenzuolo bianco) di casa, fino a raggiungere la vetta e poi ridiscendere a fondo valle.

Diventato subito virale tra sciatori, appassionati di montagna e non, il video regala un sorriso a tutti quanti.