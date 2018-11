Sci, neve e relax nell’Avvento di Villach

Fino al 24 dicembre 2018 le bancarelle e le iniziative del “Villacher Advent” aspettano tutti gli amanti del Natale nel centro storico di Villach, incantevole cittadina carinziana a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio. Non solo luci sfavillanti, addobbi, prodotti tipici e magica atmosfera natalizia, ma anche sole e splendide giornate da passare sugli sci lungo le piste dell’Alpe Gerlitzen e del Dreiländereck, o passeggiando nell’incontaminato paesaggio del Parco Naturale del Monte Dobratsch. Immancabile poi un po’ di relax nelle KärntenTherme di Warmbad-Villach, un vero toccasana dopo una giornata passata tra divertimento sulla neve e shopping. Con gli skipass plurigiornalieri dell’Alpe Gerlitzen nella nuova formula “Sci & Terme” l’accesso alle terme è gratuito dopo le 17.

Bancarelle, luci sfavillanti, atmosfere suggestive e festose, senza dimenticare divertimento sulla neve e tanto relax. Questo e tanto altro è il “Villacher Advent” che fino al 24 dicembre 2018 incanterà grandi e bambini. Occasione imperdibile per immergersi nella più magica atmosfera natalizia, ma anche per scoprire la zona turistica di Villach scivolando sulle sue imbiancate piste da sci e rilassarsi nelle sue magnifiche terme.

Il mercatino di Natale di Villach è diviso in tre aree tematiche allestite in altrettante zone del centro storico della città: l’Avvento delle tradizioni, l’Avvento gastronomico e l’Avvento artistico (le bancarelle sono aperte dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 19.00, fatta eccezione per quello enogastronomico che chiude alle 22). Da non dimenticare la pista di pattinaggio su ghiaccio, il mini-zoo, il trenino di “Gesù Bambino”. Per quanto riguarda gli eventi imperdibili la spettacolare sfilata per la città delle maschere dei “Krampus e Perchten” del 30 novembre 2018 e il “Bauernadvent” (Avvento Contadino) del 23 dicembre a partire dalle ore 17.

Immancabile infine una crociera giornaliera sul fiume Drava, ammirando i bellissimi giochi di luce creati dalle installazioni natalizie. Partenze previste dal Congress Center ogni sabato e domenica dal 24 novembre al 22 dicembre, oltre a venerdì 8 dicembre, alle ore 16 e alle 17. Prezzo: 12 euro per adulti, 6 euro per bambini (esclusi bevande e spuntini).

Il soggiorno a Villach per visitare i suoi famosi mercatini del Villacher Advent può essere l’occasione per divertirsi con gli sci sulle piste perfettamente innevate dei comprensori sciistici della regione: l’Alpe Gerlitzen, con 25 piste da sci con diversi livelli di difficoltà, anche per principianti, e il Dreiländereck (letteralmente ‘monte dei tre confini’). Quest’ultimo, con i suoi 17 chilometri di discese, una seggiovia a tre posti e 7 skilift, è la meta ideale per gli sciatori più tranquilli e le famiglie con bambini. Per chi ama invece le passeggiate sulla neve, imperdibile un’escursione nel Parco Naturale del Monte Dobratsch, magari in notturna come quella prevista dal programma “Dobratsch Unplugged”. L’apertura degli impianti dell’Alpe Gerlitzen è prevista per sabato 1 dicembre 2018, mentre quella del Dreiländereck per sabato 15 dicembre 2018. Tutti coloro in possesso di uno skipass valido dell’Alpe Gerlitzen e del Dreiländereck potranno accedere alle KärntenTherme di Villach, dopo le 17, con uno sconto del 20%.