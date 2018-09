Il Family & Spa Grand Hotel Cavallino Bianco di Ortisei – nel cuore di una delle località più affascinanti dell’Alto Adige – si conferma destinazione perfetta anche per l’autunno, soprattutto per chi è alla ricerca di una full immersion nelle tradizioni del territorio.

Dopo una passeggiata immersi nei colori dell’autunno, nulla di meglio che fermarsi in una Buschenschank, sorta di osteria contadina, o in un maso, per celebrare l’usanza del Törggelen, tempo del fine raccolto e della vinificazione, per gustare il meglio della cucina contadina: dallo Speck alla zuppa d’orzo, dai canederli agli Schlutzkrapfen (ravioli ripieni) ovviamente accompagnati dal vino novello. Ma è il secondo lunedì di ottobre che arriva il clou della stagione con il “Marcià de Segra Sacun”. Preceduto dalla festa domenicale dedicata a San Giacomo (in programma nell’omonima frazione), questo mercato, di antichissime origini, si svolge nel centro di Ortisei: in vendita si può trovare di tutto, dalle tipiche delizie culinarie come le salsicce con crauti o i bomboloni al papavero, ai prodotti dell’artigianato del legno. Ma il Marcià è famoso soprattutto per un’antica usanza, legata al frutto della pera e al fatto che, un tempo, il mercato fosse occasione per trovare moglie: i giovani, infatti, acquistano il frutto, lo addobbano con un nastro colorato e lo regalano alla prescelta come pegno d’amore. Naturalmente c’è la possibilità per tutti di aderire a questa tradizione, acquistando pere nelle più svariate presentazioni, comprese quelle di legno intagliate a mano per una dichiarazione… più impegnativa.

Inoltre l’autunno è la stagione perfetta per godersi la Val Gardena: dalle semplici passeggiate i quota fino ai percorsi più impegnativi, qui le Dolomiti offrono il meglio per tutti gli appassionati di sport e natura, con proposte che spaziano dal nordic walking alle e-bike e mountain bike, con la “costante” di uno degli scenari più spettacolari delle Alpi. La favola continua poi nel “castello incantato” del Cavallino Bianco: destinazione ideale per le famiglie, da quelle più numerose, ai single con bambini, dai neo-genitori alle prese con il loro primo bebè fino a chi, in vacanza, porta i figli adolescenti, in questo hotel tutto è pensato per creare il soggiorno perfetto, rilassante per i grandi e divertente per i bambini. A suggellare la sua eccellenza nel settore, il riconoscimento come miglior struttura al mondo per famiglie ai Travelers’ Choice® Awards di TripAdvisor, premio ottenuto ininterrottamente dal 2013 al 2018. In autunno, inoltre, si può usufruire del vantaggio “Prenota Prima”: fino al 1° dicembre, per chi prenota con almeno 60 giorni di anticipo, sconto del 5% sul costo del soggiorno.