Stoccolma, capitale della musica

Stoccolma è una delle città più importanti al mondo per produzione ed esportazione di musica. Fenomeni musicali come ABBA, Avicii e Spotify sono nati qui. La capitale della Svezia attira anche talenti musicali provenienti da tutto il mondo che vengono a Stoccolma per lasciarsi ispirare e creare nuova musica. La città ha una scena di musica dal vivo molto dinamica che offre di tutto, dalle esibizioni nell’intimo di piccoli locali di musicisti del posto, a DJ e mega-artisti di fama mondiale.

Due scene live che sono diventate popolari tra gli abitanti di Stoccolma, si trovano nei due boutique hotel a conduzione familiare Hotel Hellsten (4 stelle) e Hellsten’s Glashus (3 stelle), gestito dal fotografo e etnografo Per Hellsten. Hellstens Glashus, situato nel quartiere più alla moda di Stoccolma, Södermalm, caratterizzato dalla diversità di negozi vintage, negozi, bar, ristoranti e un’atmosfera bohémien rilassata, ha aperto l’estate del 2017 una nuova scena musicale dal vivo incentrata su musica originale e spontaneità. Il palco, chiamato Glashuset WY13, è diventato un punto d’incontro musicale per artisti affermati e nuovi talenti, sia nazionali che internazionali. L’ispirazione viene dalle numerose scene dal vivo nel Lower East Side di New York, dove musicisti famosi suonano in concerti intimi per un pubblico più ristretto. Almeno una volta alla settimana, la scena live dell’hotel ospita star internazionali più o meno famose che elogiano l’acustica del bar e della sala da pranzo. Il locale ha un soffitto di 7 metri, ha una facciata di vetro su un lato e un muro di mattoni sull’altro, ed irradia un’atmosfera magica con un alone di stile newyorkese. Gli appassionati di musica accorrono ai concerti nell’hotel, che hanno ingresso gratuito. Il ristorante dell’hotel, che serve cibo nordico con influenze provenienti da tutto il mondo, contribuisce a rendere Hellstens Glashus un popolare punto di ritrovo. La visione di Per Hellsten per i suoi hotel è stata proprio quella di creare un luogo di incontro tra persone.

L’edificio risalente al 1905, affiancato da una nuova costruzione, è stato una vecchia fonderia, poi una vetreria (da cui il nome di Glashuset, la serra), per poi diventare un teatro di danza. L’hotel dispone di 44 camere di varie forme e dimensioni e sfoggia un intrigante design con colori e contrasti forti, dove la costruzione stile “warehouse” incontra gli oggetti antichi ed esotici. Hellsten vuole sorprendere ed ispirare ogni ospite attraverso l’atmosfera e l’arredamento dei suoi hotel.

Prezzo incluso di colazione e wi-fi: camera singola da 890 SEK (86 euro) e doppia da 1290 SEK (125 euro). La prenotazione per tre notti dà diritto ad uno sconto del 15% (numero limitato di camere). Indirizzo: Wollmar Yxkullsgatan 13, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Mariatorget e tre fermate dalla stazione centrale.

Gli appassionati di jazz di Stoccolma si ritrovano invece spesso al primo hotel di Per Hellsten, l’Hotel Hellsten, che ha la scena jazz più raccolta e accogliente di Stoccolma. Ogni giovedì, vari artisti, sia svedesi che stranieri, si esibiscono nell’ Earth Bar con decorazioni ispirate all’Africa, in stile coloniale e con arredi internazionali ed etnici. Le pareti sono adornate dalla collezione di oggetti del proprietario dai suoi viaggi in Africa, Medio Oriente e Asia, nonché da una selezione di fotografie in bianco e nero dalla sua collezione di diversi fotografi. Ogni settimana, diverse band – dagli studenti della scuola di musica a noti musicisti jazz – spaziano dal jazz classico al jazz più sperimentale e moderno. L’ultimo giovedì del mese c’è una jam nella quale ogni musicista, professionista e non, è libero di improvvisare sul palco dalle ore 19. I concerti jazz sono ben frequentati e attraggono persone a cui piace entrare in stretto contatto con i musicisti. Ogni secondo sabato del mese, l’hotel ospita lo Stockholms African Jazz club, dove suonano gruppi molto interessanti. L’ingresso è gratuito per gli ospiti dell’hotel per tutti gli spettacoli.

Dopo molti anni sempre con la valigia in mano e soggiorni in molti hotel senza anima, Per Hellsten ha deciso di aprire il proprio hotel a Stoccolma, nel 2004, con l’obiettivo di creare un’atmosfera casalinga, dove tutte le camere sono decorate con uno stile personale. Successivamente, Per ha aperto quattro hotel a Stoccolma, di cui Hellstens Glashus è l’ultimo (dicembre 2016). Hotel Hellsten dispone di 78 camere ed è ospitato in un edificio risalente al 1878. Ha conservato i dettagli originali, eleganti e curati dell’epoca, come forni piastrellati, stucchi e porte a specchio. Ogni camera ha il suo stile e colore personali ed è arredata con mobili e oggetti d’antiquariato provenienti da Svezia, Asia e Africa combinati con dettagli di arredo moderno. Prezzo incluso di colazione e wi-fi: camera singola da 890 SEK (86 euro) e doppia da 1290 SEK (125 euro). La prenotazione per tre notti dà diritto ad uno sconto del 15% (numero limitato di camere).

Pacchetto Weekend romantico: Una notte nella meravigliosa camera Junior suite con champagne, rose, frutta fresca e cioccolato, colazione in camera e il check-out alle ore 15. Prezzo a partire da: 2490 SEK / 2 persone (240 euro).