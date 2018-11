Stubai (Austria) – Festival dello Slittino il 12 gennaio 2019

Dove: Stubai (Austria)

Con 10 piste naturali lunghe in totale 43 km, la regione del Tirolo austriaco più vicina all’Italia si conferma una grande arena per appassionati dello slittino e una destinazione invernale “non solo sci”, capace di divertire tutta la famiglia. A questo sport tanto amato è dedicato lo “Slittino Testival” il 12 gennaio 2019 sul monte Elfer: competizioni, lezioni gratuite, musica, buona cucina e la possibilità di vincere uno slittino dei migliori costruttori.

Perchè andare in slittino?

Perché il brivido della discesa viene attutito dal candore dei paesaggi innevati, perché è un mezzo facile, che non richiede particolari abilità o conoscenze, alla portata di chiunque voglia addentrarsi nella natura invernale. Di solito slittare non costa niente e rappresenta una buona alternativa alle piste da sci anche per la buona dose di attività fisica che richiede.

Una grande arena in Tirolo per slittinisti

La Valle dello Stubai offre 10 piste da slittino, 8 delle quali premiate con il marchio di qualità Tiroler Naturrodelbahn. Un’eccellenza è la pista naturale da slittino Pinnistal, lunga 6,2 chilometri sul monte Elfer. Il cancelletto di partenza si raggiunge comodamente a quota 1820 m con la cabinovia. Arrivati a metà percorso è possibile dirigersi verso la malga Pinnisalm con un’ora di cammino attraverso un percorso pianeggiante, molto apprezzato dagli amanti dei paesaggi innevati e tranquilli, ma anche dalle famiglie con bambini. L’oste della Pinnisalm, inoltre, tutti i giorni alle ore 12.00 trasporta gli ospiti gratuitamente alla sua baita con la sua Jeep e una slitta al rimorchio.

Il 12 gennaio 2019 è un giorno di grande festa sul monte Elfer nella Valle dello Stubai. Tutti i più famosi costruttori di slittini saranno presenti per far gratuitamente provare al pubblico l’ebrezza di scendere in sella ai migliori attrezzi sul mercato. Mentre maestri e professionisti offrono lezioni gratuite e consigli utili per divertirsi al massimo. La pista su cui ci si lancia per tutto il giorno è la pista Elfer, lunga oltre 6 km e servita dalla cabinovia, che dalla stazione a monte arriva al centro di Neustift. Per tutto il giorno, inoltre, vengono servite prelibatezze gastronomiche tipiche della regione per non far mancare agli slittinisti il giusto apporto di energia, vin brulé e musica.

Per altre indimenticabili slittate ci sono:

La pista da slittino di Mieders parte dalla stazione a monte del comprensorio sciistico Serlesbahnen, accessibile con gli impianti. Lunga sei chilometri, questa pista porta a valle superando un dislivello di 640 metri e snodandosi attraverso varie curve. Se si vuole salire a piedi il tempo di percorrenza è di due ore. Per una pausa gustosa c’è il ristorante Hochserles-Koppeneck che serve merenda a base di speck e altre prelibatezze tirolesi.

– Dopo una salita di circa 1 ora e 30 minuti tra boschi innevati si arriva a piedi alla malga Milderaunalm a 1.670 metri d’altitudine, da cui parte la pista da slittino omonima, lunga cinque chilometri circa e che riconduce al punto di partenza. Sono da citare inoltre le piste Telfes, Gleins, Brandstattalm e Maria Waldrast, che guidano i visitatori attraverso incantevoli scenari invernali, e la pista da slittino Schlick2000 che dalla stazione intermedia Froneben arriva a valle (aperta solo mercoledì sera). Per il noleggio degli slittini ci sono 14 punti: nei negozi di articoli sportivi di Neustift, Fulpmes e Mieders, presso le tre funivie Schlick 2000, Elferlifte e Serlesbahnen o direttamente presso quasi tutte le baite situate all’inizio delle piste.

Slittino notturno, emozionante e divertente

Sono quattro le piste illuminate artificialmente della Valle dello Stubai. La pista di Mieders, che parte dalla stazione a monte Koppeneck, è illuminata due volte la settimana ogni martedì e venerdì sera con partenza dalla stazione a monte Serlesbahnen; la pista Elfer a Neustift si illumina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; mentre la pista dello Schlick 2000 a Fulpmes apre ogni mercoledì sera e la pista Gleins a Schönberg tutti i giorni. Inoltre, da provare nella limitrofe Oberbergtal ci sono le piste Brandstatt Alm, aperta anche di notte da mercoledì a domenica, e la Milderaunalm ogni martedì, venerdì e sabato sera.