Stubai, lo sci per i bambini

Nel più vicino Tirolo austriaco, subito dopo il Brennero, si apre un eldorado bianco per le famiglie, dove i piccoli sciatori sotto i 10 anni non pagano lo skipass e incontrano qualità, sicurezza, confort e varietà di divertimenti. Settimane bianche a partire da 355 euro a persona. Nella Valle dello Stubai i bambini già dai 4 anni di età imparano a sciare nei parchi sci “Kinderland” del Ghiacciaio dello Stubai e della Schlick 2000, iscrivendosi ai programmi del BIG Family Children’s e Youth Ski Camp. I baby sciatori sono seguiti da maestri di sci e personale qualificato in ogni momento della giornata: sia quando sciano sulle piste colorate e segnalate dalle mascotte del BIG Family Kinderland (con onde, scivoli, funi, piccoli salti e slalom); che quando si divertono nel parco giochi sulla neve o nelle sale interne del BIG Family Kindergarten (con tavoli per disegnare e svolgere attività creative); e anche durante il pranzo presso il Ristorante BIG Family, dove i bambini mangiano i loro piatti preferiti insieme ai maestri di sci, come la Wiener schnitzel e il Kaiserschmarrn.

Piste speciali per baby sciatori

Alla stazione Gamsgarten del Ghiacciaio dello Stubai, i baby sciatori si divertono un mondo sulle piste: BIG Family Boardercross Slope, lunga 1 km, ricca di ostacoli e piccoli salti e animata dai pupazzi delle mascotte del BIG Family; sulla BIG Family Fun Slope all’Eisjochferner, un percorso lungo 1 km con onde, salti, ripide curve e un sistema di cronometraggio; e infine sulla BIG Family Slalom, una divertente pista a serpentina per esercitarsi nelle curve. Allo Snowpark Stubai Zoo, invece, la linea per bambini “Kinderline” è il terreno ottimale per esercitarsi nelle prime evoluzioni freestyle. Mentre ideali per muovere i primi passi sono i campo pratica con pendii dolci di Krößbach, che fa parte dell’impianto Elfer e nelle aree Schlick 2000 e Serles. Qui, lontane dalla frenesia dei due comprensori più grandi, le famiglie trovano confort e varietà di attrazioni e giochi in tutta sicurezza.

Avventure sul gatto delle nevi e nella Grotta di ghiaccio

Fare un giro su un vero gatto delle nevi, risalire e scendere i pendii del comprensorio è, per i bambini, un sogno che si avvera ogni martedì alle ore 14, dal 18 dicembre 2018 al 23 aprile 2019, sul Ghiacciaio dello Stubai. Il punto d’incontro è alla torre di ghiaccio di Gamsgarten (richiesta iscrizione, costo euro 3). Un’altra grande avventura, da vivere con mamma e papà, è scendere nella Grotta di ghiaccio profonda 30 metri sotto le piste, presso la stazione a monte Eisgrat. Il circuito lungo 200 metri, largo due metri e alto 2,5 metri offre affascinanti fenomeni glaciali. Aperta alle visite dal 22 dicembre 2018 al 5 maggio 2019, dalle ore 11.30 alle 15.30. Il costo dell’ingresso per gli adulti è di 6 euro, per i ragazzi dai 10 ai 18 anni 3 euro e gratis per i bambini sotto i 10 anni (accompagnati da un adulto). Per vivere in modo ancora più emozionante l’escursione nella Ice Grotto c’è il gioco quiz rallye sul ghiaccio, con enigmi, quiz e giochi da risolvere per partecipare al grande concorso a premi.

Le feste invernali più amate dai bambini

Oltre al Natale, una è il Capodanno anticipato, che si festeggia la sera del 30 dicembre 2018 in una tenda riscaldata al lago di Kampl a Neustift dalle ore 16.30, con un ricco programma per bambini e uno spettacolare show di fuochi d’artificio. L’altra è il Carnevale, che si festeggia il 5 marzo 2019 con due feste diverse: nella Schlick 2000 alla stazione intermedia Froneben e sul ghiacciaio alla stazione Gamsgarten.

I vantaggi per famiglie: risparmio e servizi

I bambini sotto i 10 anni accompagnati da un genitore pagante la tariffa intera non pagano lo skipass! Scegliendo un alloggio BIG Family Premium Homes, le famiglie soggiornano in camere ben arredate e studiate per accogliere bambini in piena libertà di spazi e sicurezza, con sale gioco indoor o parchi giochi outdoor. Inoltre, i ristoranti degli hotel BIG Family Premium Homes sono organizzati per accogliere i piccoli ospiti e servono menu in base ai loro gusti. Info: www.stubai.at