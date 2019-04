Svezia: tre giorni nelle cabine di vetro per eliminare lo stess

La natura aiuta a diminuire lo stress, secondo un recente caso studiato in Svezia. Cinque persone con lavori stressanti hanno sperimentato lo stile di vita svedese a contatto con la natura trascorrendo 72 ore in una cabina di vetro su un’isola in Dalsland, nella Svezia occidentale, due ore a nord est di Göteborg, una regione che offre ambientazioni naturali estremamente varie da idilliache montagne e fitte foreste boreali a pianure e innumerevoli laghi cristallini.

Il progetto si chiama “The 72 Hour Cabin” e per tre giorni queste cinque persone hanno trascorso la giornata per ore in natura, mentre di notte si godevano il cielo stellato attraverso il tetto di vetro. Hanno acceso il fuoco, pagaiato in canoa, nuotato e pescato. I ricercatori dell’Istituto Karolinska di Stoccolma hanno seguito i partecipanti per vedere come la loro permanenza in Svezia ha influenzato il loro benessere. I risultati dello studio sono stati fantastici. I livelli di stress dei partecipanti sono diminuiti del 70%, la pressione sanguigna è scesa, il livello di ansia ridimensionato e entrare nel calmo ritmo della natura ha aumentato la creatività.

Queste cinque cabine di vetro e altre quattro cabine, sempre di vetro, sono a disposizione di chiunque desideri abbandonare il tran-tran quotidiano per alcuni giorni e provare il benessere di trascorrere del tempo nella natura. Le case, che si stagliano in mezzo alla bellezza della natura, si trovano in tre luoghi a Dalsland: l’isola di Henriksholm, Baldersnäs Herrgård e Dalslands Activities. Offrono una vista impareggiabile sulla foresta, sul lago e sul cielo stellato. Le cabine, aperte da maggio a settembre, sono state progettate da Jeanna Berger, figlia del proprietario di Henriksholm Staffan e Maria Berger, con l’obiettivo di avvicinare il visitatore alla natura. L’espressione artistica usata per la progettazione è pulita, funzionale e il materiale proviene da fornitori locali.

Le cinque cabine di vetro originali del progetto “The 72 Hour Cabin” si trovano sull’isola privata di Henriksholm nel lago Ånimmen. L’isola è completamente disabitata, il che significa che come residente in una delle case di vetro si ha un’esclusiva vicinanza alla tranquillità della natura. A Henriksholm si ha accesso a: amaca, barca a remi, canna da pesca, canoa, kayak e sauna. La colazione, il pranzo al sacco e la cena sono inclusi nel prezzo. Si possono prenotare solo pacchetti di 72 ore. Prezzo: 6695 SEK (639 €) /persona per prenotazione singola e 3995 SEK (382 €) /persona per due persone.



Le due cabine di vetro, che hanno forse la vista più bella, sono vicine al centro di attività Dalslands Activities di Dals Långed (Steneby), dove si può avere un promontorio tutto per sé. Oltre a godersi la natura pacifica e la spettacolare vista del lago e della foresta, è possibile prenotare attività come equitazione, kayak, tiro con l’arco, oltre all’accesso alla barca a remi e alla canna da pesca. La colazione, il pranzo e la cena sono inclusi e si possono gustare nella sala da pranzo o nella casetta. Prezzo: Il pacchetto base di 72 ore costa 6695 SEK (639 €)/persona per prenotazione singola e 3995 SEK (382 €)/persona per due persone. È possibile prenotare durante la notte solo una notte per 2500 SEK (239 €)/casa di vetro e che include alloggio e prima colazione.

Chiunque voglia combinare la natura con il comfort può prenotare un soggiorno vicino alla casa signorile di fine secolo Baldersnäs sul lago Laxsjön. Due cabine di vetro si trovano in una zona lussureggiante del parco inglese del maniero. Qui si ha accesso ad attrezzi da pesca, canoa, camino e relax nella sauna vicino al lago. Caffè di benvenuto, tre colazioni, due cestini da pranzo e tre cene con cibo di prima classe che può essere gustato nella splendida dimora sono inclusi nel prezzo. Prezzo per soggiorno di 72 ore: 6695 SEK (639 €) /persona per prenotazione singola e 3995 SEK (382 €) /persona per due persone. Il pernottamento per una sola notte include solo la camera e prima colazione al prezzo di 2500 SEK (239 €)/cabina di vetro.

A solo un’ora dalle cabine di vetro si trova una delle zone naturali più belle della Svezia: la Costa Occidentale del Bohuslän, che si estende per 280 km da Göteborg fino al confine norvegese. Väderöarna, il gruppo di isole più occidentale della Svezia, appena fuori Fjällbacka, e Kosteröarna, l’unico parco nazionale marino della Svezia, sono due gruppi di isole che offrono un rilassante soggiorno nella natura. A Väderöarna si può passeggiare tra le spoglie scogliere, vedere foche e uccelli marini, gustare frutti di mare e pernottare nell’ex casa di guardia del faro, ora ristrutturata. Mentre chi visita le isole di Koster può scoprire le isole a piedi e in bicicletta ed esplorarne la costa in kayak.