Terme di Comano: ecco Castellando

Nella valle delle Terme specializzate nella cura della pelle, il benessere è natura e relax, ma anche cultura: un paesaggio verde inframmezzato da decine di piccoli borghi contadini dal fascino inalterato (due dei quali “Borghi più belli d’Italia”), tracce del passato che riaffiorano nei siti archeologici e negli antichi manieri, costumi e le usanze di un tempo che rivivono. Uno stile di vita slow respirando l’aria della Riserva Biosfera Unesco.

Tra le proposte di questa stagione 2019, ecco Castellando, con le sue due date autunnali (domani e 12 ottobre): tour guidato, in trenino, tra collezioni e antiche residenze nobiliari, arredi e vecchie mura, simboli del potere del Principato Vescovile di Trento o delle famiglie più prestigiose del territorio. Imperdibili il castello di Stenico, per secoli abitato dal Capitano delle Giudicarie, di proprietà del Principato Vescovile di Trento, oggi sede museale staccata del Castello del Buonconsiglio di Trento arroccato sulla collina da cui si ammira un paesaggio mozzafiato e Castel Campo, immerso nel bosco a fondo valle.

Il programma completo (con ritrovo presso APT Terme di Comano a Ponte Arche) prevede la visita al Castello di Stenico, breve passeggiata alle spumeggianti Cascate del Rio Bianco nel Parco Naturale Adamello Brenta un pranzo presso il ristorante tipico Dologno, all’ex chiostro francescano di Campo Lomaso, a Castel Campo (antica residenza della nobile famiglia dei conti da Campo, oggi residenza privata e aperitivo al castello con prodotti dell’Azienda Agricola Castel Campo e un suggestivo rientro con vista panoramica sulla zona del Lomaso con Castel Spine (antica residenza della nobile famiglia dei conti d’Arco, oggi residenza privata) visita guidata alla Pieve di Vigo Lomaso, la seconda più antica del Trentino dopo il Duomo di Trento

PACCHETTI: € 49,00 a persona per l’evento oppure pacchetto soggiorno da 80 euro (Soggiorno in B&B, Agritur, Garnì, Hotel: da € 80,00 a persona due pernottamenti in camera doppia(Prezzi a persona a partire da in base alla disponibilità della struttura ricettivaServizio di B&BPartecipazione al programma: € 49,00 a persona (su prenotazione)Altre proposte di soggiorno su richiesta, Supplemento per camera singola Tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo in tabella: € 1,50 al giorno a persona (esclusi bambini fino ai 14 anni non compiuti)

Per informazioni e prenotazioni: APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta Tel: 0465 702626 – info@visitacomano.it