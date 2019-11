Una nuova offerta per chi intende raggiungere Parigi in treno da Venezia o da Milano. Sono aperte le prenotazioni, online e gratuite prima della partenza, per cenare nella carrozza ristorante dei treni notte Thello fra Venezia e la Ville Lumière. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito web dedicato restaurant.thello.com

Per la cena, secondo le disponibilità, sono disponibili due orari: 19.45 o 21.30. La prenotazione è possibile fino alle ore 10.40 del giorno della partenza. Tutti i treni notte Thello hanno una vettura dedicata alla ristorazione con spazio bar e sala ristorante (8 tavoli, 30 posti in totale). La vettura ristorante è a disposizione per la cena, la colazione e gli spuntini, sul posto o da asporto.

All’ora di cena, il ristorante propone un servizio al tavolo e piatti tipici della cucina italiana e francese. Durante tutto il viaggio, il bar offre una vasta scelta di panini, insalate, piatti freddi o caldi, oltre a dolci, snack e bevande. Animazioni musicali o degustazioni gastronomiche sono organizzate a bordo nella vettura ristorante (degustazioni di formaggi, cioccolato, concerti jazz). Per gli acquisti dell’ultimo minuto, al bar sono in vendita, oltre a biglietti per i trasporti pubblici urbani delle città servite dai treni Thello come Parigi, Milano e Venezia, prodotti elettronici e di igiene intima utili durante e dopo il viaggio.