Magnifico “Grand Tour” attraverso 2000 anni di storia, nella natura e nel benessere

di Loredana e Giuseppe Gentili

I tesori più pregiati di Tivoli sono Villa d’Este, capolavoro del Rinascimento italiano, e l’imperiale residenza romana di Villa Adriana, entrambi siti UNESCO; ma Tivoli può offrire un’esperienza più completa, apprezzata già dai viaggiatori ottocenteschi del Grand Tour.

La scoperta di questa città parte dall’Acropoli,

uno sperone di roccia proteso sulla valle dell’Inferno, l’orrido scavato dal fiume Aniene, sul quale furono edificati i Templi di Vesta e della Sibilla; dall’Acropoli si può accedere al parco naturalistico del FAI di Villa Gregoriana, area di grande valore naturale e storico, caratterizzata dalla Cascata Grande, di oltre 120 m.

Lasciata l’Acropoli, scendendo lungo l’antico tracciato della via Tiburtina, si staglia il sito archeologico del Santuario d’Ercole Vincitore,

uno dei maggiori complessi sacri dell’architettura romana, dove poter apprezzare la sovrapposizione delle testimonianze di venti secoli: prima luogo di culto, poi fonderia, centrale idroelettrica e, fino agli ’50, cartiera, di cui sono ancora visibili le tracce di archeologia industriale.

Con un salto di oltre dieci secoli, risalendo tra le viuzze del quartiere medioevale, ci si avvicina al cuore della città, incontrando alcune delle più belle chiese di Tivoli:

la romanica San Silvestro, famosa per gli affreschi absidali del XII sec; la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, edificata sull’antico foro tiburtino, recentemente oggetto di restauro che ha ridato splendore agli affreschi barocchi; infine, adiacente a Villa d’Este, la chiesa di Santa Maria Maggiore, nota per il pavimento cosmatesco e le importanti opere d’arte.

Ma Tivoli sa offrire molto di più:

per gli amanti dell’escursionismo, a due passi dalla stazione FS, si sviluppa la Riserva naturale del monte Catillo, ambiente di alto valore naturalistico, dotato di un’accurata sentieristica e porta d’accesso alla Via dei Lupi e al Sentiero Coleman. Per gli amanti della bici su strada, da Tivoli è possibile intraprendere svariati percorsi che portano a visitare i borghi dell’entroterra e per gli amanti dello sterrato sono fruibili vari sentieri spesso caratterizzati da resti di acquedotti o di ville romane.

Infine, per un po’ di relax, immancabile un tuffo nelle acque solfuree delle Acque Albule – Terme di Roma, conosciute sin dall’antichità.

Per info e contatti:

Per l’ospitalità nel territorio tiburtino, si può fare riferimento all’associazione Tivoli Host, costituita da strutture ricettive extralberghiere promotrici di una proposta turistica responsabile ed eco-friendly. Per info: www.tivolihost.it